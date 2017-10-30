Система "Платон" будет бороться с нелегальными свалками

Правительство России подготовило проект поправок (есть в распоряжении «Известий») в правила работы системы «Платон». Предполагается, что кроме взимания платы с фур она будет отслеживать все мусоровозы, перевозящие твердые коммунальные отходы (ТКО). Цель - препятствовать созданию нелегальных свалок. Экологи отмечают, что только в Московском регионе еженедельно выявляется свыше тысячи мест незаконного сброса мусора, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Известия".

Проект поправок в постановление правительства от 14 июня 2013 года «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам...» подготовлен по поручению зампреда правительства России Александра Хлопонина.

«Система будет обеспечивать сбор информации о перемещении твердых коммунальных отходов на основе приема мониторинговых данных от бортовых устройств, установленных на транспортных средствах... Разработка поправок обусловлена отсутствием контроля за перевозкой и размещением (хранением) твердых коммунальных отходов, что оказывает негативное влияние на экологическую обстановку на территории РФ», - говорится в пояснительной записке к документу.

В компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» (эксплуатирует систему «Платон») подчеркивают, что нововведение не создаст существенных проблем для перевозчиков мусора.

- Использование действующей инфраструктуры и программного обеспечения системы для этой цели технически возможно, - сообщили «Известиям» в пресс-службе «РТ-Инвест Транспортные Системы». - Это позволит снизить расходы и сэкономить время при контроле за перемещением ТКО. Всего в России эксплуатируется примерно 12 тыс. мусоровозов. Более 80% из них - двенадцатитонники, которые уже оснащены бесплатными бортовыми устройствами госсистемы «Платон» на базе ГЛОНАСС. При этом перевозчикам ТКО не придется производить дополнительное оснащение автопарка.

Как сообщили в компании, система «Платон» обладает стационарным и мобильным контролем - для этого используется 100 автомобилей и более 480 рамок.

Сейчас в масштабах всей России не существует обязательных систем контроля за местами разгрузки мусоровозов. Департаменты ЖКХ Москвы и Подмосковье используют для этой цели Автоматизированную систему обработки данных (АСОД). Но установка этого оборудования обязательна лишь для компаний, которые хотят работать с государственными и муниципальными учреждениями. Зачастую конторы, предлагающие, к примеру, вывоз мусора большими контейнерами, работают без такого оборудования.

Регулирование мусорной отрасли - здравая идея, но это новшество не должно ухудшить бизнес мусорщиков, считает вице-президент НКО «Союзресурс» (объединяет столичные компании, работающие с отходами) Александр Никольский.

- Когда вводилась система отслеживания сбора мусора в Москве, были большие проблемы. Года полтора она работала с катастрофическими сбоями. Без подтверждения движения мусоровозов подрядчикам не оплачивали работы. Очень не хотелось бы, чтобы нечто подобное повторилось, - заявил Никольский.

Хуже всего с нелегальными свалками дела обстоят в регионах, отмечает независимый правозащитник-эколог Марина Цветкова.

- Надо понимать, что выявление мест сброса мусора - это не пресечение. Мусорщики быстро находят новые точки. Проблема в том, что государство практически не регулирует этот бизнес. Сейчас любой человек, имея хотя бы «Газель», может предлагать услуги по вывозу мусора - откройте поисковик и убедитесь. - рассказала Марина Цветкова. - В регионах нарушения сплошь и рядом. Незаконные полигоны, просто свалки в оврагах и лесах. И это касается не только бытовых отходов, но также строительных и производственных. И зачастую местная администрация просто закрывает на это глаза.

В масштабах страны не ведется статистика незаконного сброса мусора. Оценить масштабы этого явления помогут результаты проверок в одном регионе. Госадмтехнадзор Московской области только за прошедшую неделю выявил на территории региона 1119 свалок и навалов мусора (разовый сброс) общим объемом 17 332 кубометра.