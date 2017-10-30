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"Ростелеком" отразил атаки вируса Bad Rabbit на сети корпоративных клиентов компании
Центр кибербезопасности «Ростелекома» в процессе мониторинга сетей корпоративных клиентов компании выявил угрозу распространения нового вируса-шифровальщика Bad Rabbit, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
При появлении первых сообщений о заражениях вирусом Bad Rabbit Центр кибербезопасности оперативно оповестил всех клиентов, пользующихся сервисами по информационной безопасности, об угрозе заражения новым вирусом-шифровальщиком и мерах противодействия ему.
Клиенты услуг по информационной безопасности были оперативно проинформированы об угрозе, а также о мерах противодействия. С появлением новой информации, сотрудники Центра кибербезопасности незамедлительно направляли клиентам дополнительные оповещения. В ходе кибератаки Центр кибербезопасности изучал все данные о новом вирусе, принимал технические меры по выявлению попыток заражения клиентов, как в реальном времени, так и ретроспективно.
Станислав Барташевич, директор продуктового офиса «Информационная безопасность» ПАО «Ростелеком»: «Это уже не первая масштабная кибератака в этом году. Ранее были зафиксированы эпидемии, связанные с распространением вирусов NotPetya и WannaCry, которым подверглись многие российские компании и государственные учреждения. Организации, использующие сервисы информационной безопасности от «Ростелекома», были своевременно проинформированы о возможных атаках. Благодаря круглосуточному мониторингу и комплексу превентивных мер, принятых Центром кибербезопасности, клиенты «Ростелекома» не пострадали от вируса».
По предварительным данным компаний, специализирующихся на информационной безопасности, вирус Bad Rabbit распространяется через фальшивое обновление программы Adobe Flash – пользователи сами активируют его, заражая свои компьютеры. Вирус блокирует доступ к файлам, после чего предлагает выкупить их по цене, равной более чем 15 тысячам рублей за файл.
Сейчас атака вируса продолжается, хотя и в меньшем масштабе. Вирус распространяется в основном на территории России, однако есть факты аналогичных атак в Украине, Турции и Германии.
Обеспечение высокого уровня защищенности организации от подобных атак и других новейших цифровых угроз требует от компаний значительных капитальных затрат на закупку, внедрение, модернизацию и эксплуатацию средств защиты, на квалифицированный персонал и выстраивание эффективных процессов управления информационной безопасностью. Особенно это дорого для географически распределенных организаций с множеством офисов и точек присутствия. Понимая, что такие вложения за короткий срок недоступны многим организациям, «Ростелеком» запустил управляемые сервисы информационной безопасности (MSS), которые позволяют с минимумом затрат за 1-2 месяца значительно увеличить устойчивость организации к кибератакам, а также застраховать киберриски для обеспечения непрерывности бизнеса.
Александр Обухов, директор офиса перспективных продуктов корпоративного и государственного сегментов ПАО «Ростелеком»: «Наибольший риск вирусы представляют для небольших компаний – для них даже одна успешная атака может стать «смертельной», поскольку выкуп информации у шифровальщика может быть дороже стоимости бизнеса. Дорого обходятся атаки в промышленном сегменте – ИТ-инциденты могут стать причиной остановки всего цикла производства. Использование комплекса сервисов информационной безопасности от надежного оператора, который специализируется в этой сфере, позволит практически полностью исключить возможность заражения компьютеров».
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