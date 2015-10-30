Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Подведены итоги Всероссийского конкурса "Спасибо Интернету 2015"
30 Октября 2015, 17:50 | В России
В Москве состоялась церемония награждения победителей первого интерактивного Всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2015», организованного ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Участниками конкурса стали более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы из 78 регионов России. Победителей определила авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Ростелеком», Пенсионного Фонда России, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
Победителями в номинациях конкурса стали:
«Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи»
1 место – Макаров Виктор Васильевич, Рязанская область, 69 лет
2 место – Машковская Екатерина Анатольевна, Томская область, 57 лет
3 место - Гусев Валерий Павлович, Новгородская область, 70 лет
«Интернет – мой друг и помощник»
1 место – Ярмак Светлана Викторовна, Ростовская область, 54 года
2 место – Шляпников Владимир Алексеевич, Курганская область, 78 лет
3 место – Киселева Людмила Александровна, Тверская область, 50 лет
«Виртуальное общение»
1 место – Тишкова Тамара Николаевна, Саратовская область, 61 год
2 место – Мухтарова Дания Хасановна, Астраханская область, 56 лет
3 место – Артемов Владимир Николаевич, Самарская область, 80 лет
Жительница Еврейской автономной области Маликова Вера Ивановна была отмечена спецпризом. Она не просто рассказала о том, как помогает в жизни интернет, но и поделилась с нами радостью, что благодаря интернету в прошлом году заочно сдала экзамены и вступила в ВУЗ.
«Предложение поучаствовать в конкурсе «Спасибо Интернету 2015» я приняла с большим удовольствием! Так как появилась возможность рассказать о неограниченных возможностях интернета не только своим коллегам и людям, проживающим в родном поселке, имеющим за плечами уважаемый возраст, но и тем, кто имел возможность прочитать отзывы о положительной практике при пользовании интернетом. Известие о том, что я удостоена специального приза в конкурсе «Спасибо Интернету 2015», мы с моим другом – ноутбуком узнали, находясь на очередной учебной сессии. Думаю, что этой замечательной новостью я поделюсь в «Одноклассниках» со своими друзьями, а детям и внукам обязательно покажу подарок по скайпу. Большое спасибо организаторам этого конкурса. Я, как и прежде, чувствую себя идущей в ногу со временем. За подарок особое спасибо!», - комментирует Вера Маликова.
Конкурс проводился с 22 апреля по 22 октября 2015 года и вызвал большой интерес у граждан старшего возраста. В процессе приема работ формировалась статистика, которая позволила оценить интернет-возможности старшего поколения в России. Вот лишь некоторые данные. В конкурсе приняли участие 13,8% мужчин, 86,2% женщин.
Самому старшему участнику Конкурса 92 года, самой старшей участнице – 88 лет. 40% работ поступило от жителей сельских районов. Что говорит о доступности виртуальной сети для пенсионеров в сельской местности. 85,3% участников конкурса закончили курсы компьютерной грамотности, 15,7% - обучались самостоятельно, в том числе, с помощью учебника «Азбука Интернета».
40% участников конкурса – работающие пенсионеры. Авторы работ, как правило, отличаются активной жизненной позицией. Практически 30% из них удалось остаться на работе благодаря изучению компьютера и Интернета. Кроме того, в 15% работ упоминается, что изучение Интернета помогло найти новую работу или занятие, приносящее доход.
Конкурс проводился в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru
Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 11,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 8,2 млн пользователей, из которых свыше 3 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Выручка Группы компаний в 1 полугодии 2015 г. составила 143,8 млрд руб., OIBDA достигла 49,8 млрд руб. (34,7% от выручки), чистая прибыль - 8,2 млрд руб.
Автор:
Теги: конкурс интернет Ростелеком
Новости тематики
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
- Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
- "Евросеть" и "Связной" станут единым целым
- "Tele2 Журналы" зашли в AppStore
- Индекс вовлеченности в Tele2 выше среднего по России и в мире
- Владельцу "ВымпелКома" ищут директора и модель
- "МегаФон" хочет купить ритейлера "Связной"
Новости раздела
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
- Спад в строительной отрасли достиг дна
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
- Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
- "Евросеть" и "Связной" станут единым целым
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
Loading...