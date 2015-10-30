Подведены итоги Всероссийского конкурса "Спасибо Интернету 2015"

В Москве состоялась церемония награждения победителей первого интерактивного Всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2015», организованного ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Участниками конкурса стали более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы из 78 регионов России. Победителей определила авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Ростелеком», Пенсионного Фонда России, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Победителями в номинациях конкурса стали:

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1 место – Макаров Виктор Васильевич, Рязанская область, 69 лет

2 место – Машковская Екатерина Анатольевна, Томская область, 57 лет

3 место - Гусев Валерий Павлович, Новгородская область, 70 лет

«Интернет – мой друг и помощник»

1 место – Ярмак Светлана Викторовна, Ростовская область, 54 года

2 место – Шляпников Владимир Алексеевич, Курганская область, 78 лет

3 место – Киселева Людмила Александровна, Тверская область, 50 лет

«Виртуальное общение»

1 место – Тишкова Тамара Николаевна, Саратовская область, 61 год

2 место – Мухтарова Дания Хасановна, Астраханская область, 56 лет

3 место – Артемов Владимир Николаевич, Самарская область, 80 лет

Жительница Еврейской автономной области Маликова Вера Ивановна была отмечена спецпризом. Она не просто рассказала о том, как помогает в жизни интернет, но и поделилась с нами радостью, что благодаря интернету в прошлом году заочно сдала экзамены и вступила в ВУЗ.

«Предложение поучаствовать в конкурсе «Спасибо Интернету 2015» я приняла с большим удовольствием! Так как появилась возможность рассказать о неограниченных возможностях интернета не только своим коллегам и людям, проживающим в родном поселке, имеющим за плечами уважаемый возраст, но и тем, кто имел возможность прочитать отзывы о положительной практике при пользовании интернетом. Известие о том, что я удостоена специального приза в конкурсе «Спасибо Интернету 2015», мы с моим другом – ноутбуком узнали, находясь на очередной учебной сессии. Думаю, что этой замечательной новостью я поделюсь в «Одноклассниках» со своими друзьями, а детям и внукам обязательно покажу подарок по скайпу. Большое спасибо организаторам этого конкурса. Я, как и прежде, чувствую себя идущей в ногу со временем. За подарок особое спасибо!», - комментирует Вера Маликова.

Конкурс проводился с 22 апреля по 22 октября 2015 года и вызвал большой интерес у граждан старшего возраста. В процессе приема работ формировалась статистика, которая позволила оценить интернет-возможности старшего поколения в России. Вот лишь некоторые данные. В конкурсе приняли участие 13,8% мужчин, 86,2% женщин.

Самому старшему участнику Конкурса 92 года, самой старшей участнице – 88 лет. 40% работ поступило от жителей сельских районов. Что говорит о доступности виртуальной сети для пенсионеров в сельской местности. 85,3% участников конкурса закончили курсы компьютерной грамотности, 15,7% - обучались самостоятельно, в том числе, с помощью учебника «Азбука Интернета».

40% участников конкурса – работающие пенсионеры. Авторы работ, как правило, отличаются активной жизненной позицией. Практически 30% из них удалось остаться на работе благодаря изучению компьютера и Интернета. Кроме того, в 15% работ упоминается, что изучение Интернета помогло найти новую работу или занятие, приносящее доход.

Конкурс проводился в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 11,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 8,2 млн пользователей, из которых свыше 3 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Выручка Группы компаний в 1 полугодии 2015 г. составила 143,8 млрд руб., OIBDA достигла 49,8 млрд руб. (34,7% от выручки), чистая прибыль - 8,2 млрд руб.