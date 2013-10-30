Рабочий день россиян порубят на часы

В России вполне возможен переход на новую систему оплаты - почасовую. Такое мнение высказал министр финансов Антон СИЛУАНОВ. Эту идею уже много лет обсуждают эксперты, однако пока не пришли к единому мнению по поводу необходимости такого перехода.

Министр финансов отметил, что есть целый ряд бюджетных отраслей, которые имеют пониженное количество часов в рабочую неделю, тем не менее зарплата там все равно должна быть приравнена к средней по экономике.

Зачем еще нужна почасовая оплата труда? Она позволит не переплачивать незанятым сотрудникам и лишит работодателей возможности увеличивать рабочий день без оплаты. Кроме того, по мнению некоторых экспертов, она поможет решить проблему бедности в нашей стране.

«Выходом из существующего положения является переход на почасовую оплату труда взамен минимального размера оплаты труда, - заявил ранее «РГ» Никита КРИЧЕВСКИЙ, председатель экспертного совета «ОПОРЫ России». - Нужно определить норматив, ниже которого работодатель не может оплачивать почасовую работу своего наемного работника». Надо сказать, что конкретные предложения на этот счет уже существуют.

Депутаты Госдумы разработали поправки в Трудовой кодекс, где предлагают установить почасовую минимальную зарплату в России в размере 100 рублей в час. Правда, некоторые фракции уже «довели» эту цифру до 180 рублей. Законодатели объясняют необходимость изменений тем, что сейчас труд в нашей стране недооценен. Они ссылаются на рекомендации Европейского комитета по социальным правам, где установлено, что к бедным относятся люди, получающие менее 50% от средней зарплаты по стране. А минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть не менее 60% от средней зарплаты.

По оценке Росстата, средняя начисленная зарплата в России - 27,6 тысячи рублей. Кроме того, есть рекомендации Международной организации труда, по которым минимальный почасовой уровень оплаты труда должен составлять не менее $3 в час. В большинстве европейских стран он существенно выше. В Германии, Испании, Словении, Хорватии - от 18,7 до 5 евро. Так что и в нашей стране нужно восстановить вознаграждение за труд, которое позволит обеспечить работникам и их семьям достойный уровень жизни, считают депутаты.

Эксперты переход на почасовую оплату поддерживают. Но с оговорками. Первый вице-президент организации «ОПОРА России» Владислав КОРОЧКИН отметил, что почасовая оплата - это в принципе правильно. Другое дело, что платить ставку в сто рублей не каждому работодателю будет под силу. Для Москвы, к примеру, это не проблема даже для малого бизнеса, а вот по провинциальным бизнесменам, которые способны платить людям максимум 5-10 тысяч рублей, это может больно ударить. «Наверное, лучше иметь работу с небольшой зарплатой, чем не иметь совсем ни работы, ни заработка», - заявил Корочкин ранее «РГ».

С ним согласен вице-президент «Деловой России» Николай ОСТАРКОВ. По его мнению, это предложение - попытка искусственно повысить МРОТ. Если уж вводить почасовую оплату, то ставку надо устанавливать дифференцированную - в зависимости от ситуации в регионе.

Впрочем, министр труда Максим ТОПИЛИН на встрече министров G20 заявил, что почасовая оплата труда в России введена не будет, поскольку никто не может дать гарантий неснижения количества рабочих часов со стороны работодателя. «Пока мы к этому не готовы», - считает министр. Топилин, впрочем, признает, что почасовая оплата труда самая гибкая.

Говоря о возможности повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), министр финансов Антон Силуанов напомнил, что на этот показатель «завязано» очень много социальных выплат. «Повышая уровень МРОТ, мы и субъекты России автоматически будем больше тратить на меры социальной поддержки», - сказал министр.

МНЕНИЯ

Иван МОХНАЧУК, глава рабочей группы Общественной палаты РФ по совершенствованию трудового законодательства:

- Я категорически против почасовой оплаты труда, так как она нарушает все права российских работников. Если она официально заменит МРОТ, работодатели с ее помощью на вполне законных основаниях смогут «грабить» своих сотрудников - умышленно выводить их на работу всего на два часа в день и оплачивать только фактическое пребывание на месте, «забывая» о простоях и дороге туда-обратно. На средства, заработанные за два часа в день, россияне вряд ли смогут содержать свои семьи.

Сохранение рабочих часов в принципе можно гарантировать законодательно, но проконтролировать на практике точно не получится. Безработица в странах, где действует такая система оплаты, в условиях кризиса, действительно, гораздо выше. У больших начальников при почасовой оплате меньше гарантий и обязательств в отношении своих работников - вот они с ними легче и расстаются. Если человек не соглашается работать за меньшие деньги, его либо выгоняют на улицу, либо сокращают часы работы.

Николай ВОЛГИН, завкафедрой труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России:

- К положительным моментам почасовой оплаты труда я бы отнес то, что люди начнут дорожить своим рабочим временем - увеличится результативность работы предприятия или компании. Экономика в глобальном плане от этого только выиграет.

К отрицательным моментам этой системы стоит отнести сомнения в защищенности прав самих работников, которые могут сильно пострадать. В отличие от других стран, где давно практикуется почасовая оплата, - США, Канады, в нашей мало такого опыта, что может привести к злоупотреблениям со стороны работодателей. Они могут так сократить трудовые часы, что многие из российских тружеников начнут получать меньше прожиточного минимума и даже меньше сегодняшнего МРОТ. Если в первом случае это бедность, то во втором - полная нищета.

Кроме того, в результате любого финансового кризиса работники на почасовой системе пострадают первыми - им по вполне законным основаниям сократят рабочий день до минимума, поставив тем самым вопрос о его выживании.

Если уж и вводить новую систему оплаты, то пусть это будет как в Японии - расчет постфактум, по результатам выполненной работы. Здесь в выигрыше и бизнес, и госучреждения, и сами работники.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.