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"Росгосстрах" меняет владельцев
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ООО «Открытие-Информ» (входит в «Открытие Холдинг») на приобретение двух акционеров страховой компании «Росгосстрах», говорится в материалах на сайте ведомства.
«Открытие-Информ» может купить 100% долей в уставном капитале ООО «РГС Холдинг», которое владеет 31,7% СК «Росгосстрах», и столько же в уставном капитале ООО «РГС Активы». Согласно данным Банка России, конечным бенефициаром этих компании является бывший президент и экс-гендиректор «Росгосстраха» Данил ХАЧАТУРОВ.
«Открытие-Информ» также хочет купить ООО «РГСН» (основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).
После приобретения долей этих структур «Открытие-Информ» вместе с банком «Открытие» получат права, позволяющие определять условия осуществления предпринимательской деятельности СК «Росгосстрах».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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