"Росгосстрах" меняет владельцев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ООО «Открытие-Информ» (входит в «Открытие Холдинг») на приобретение двух акционеров страховой компании «Росгосстрах», говорится в материалах на сайте ведомства.

«Открытие-Информ» может купить 100% долей в уставном капитале ООО «РГС Холдинг», которое владеет 31,7% СК «Росгосстрах», и столько же в уставном капитале ООО «РГС Активы». Согласно данным Банка России, конечным бенефициаром этих компании является бывший президент и экс-гендиректор «Росгосстраха» Данил ХАЧАТУРОВ.

«Открытие-Информ» также хочет купить ООО «РГСН» (основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).

После приобретения долей этих структур «Открытие-Информ» вместе с банком «Открытие» получат права, позволяющие определять условия осуществления предпринимательской деятельности СК «Росгосстрах».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.