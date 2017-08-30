"Технологии зачастую обгоняют наши потребности"

Глава Tele2 Сергей Эмдин считает, что развитие мобильной связи формирует новую реальность

Один из крупных игроков рынка - оператор Tele2 - в начале этого года объявил о новой бизнес-стратегии. В ее рамках компания трансформируется из дискаунтера, что было оправдано на первоначальном этапе, в «оператора для продвинутых». На очереди – создание digital-экосистемы на базе мобильных услуг и партнерств.

О том, какие вызовы стоят перед телекомом, деловой газете «Золотой Рог» рассказал гендиректор ООО «Т2 РТК Холдинг» Сергей ЭМДИН, успевший во время визита в Приморье не только решить производственные задачи, но и искупаться в Уссурийском заливе и послушать классную музыку на набережной Владивостока.

- Сергей Владимирович, вы, пожалуй, установили рекорд среди глав «большой четверки» по посещению регионов. Причем во Владивостоке вы уже не в первый раз. Стараетесь совместить приятное с полезным?

- Нужно понимать, что видение ситуации из Москвы и, условно говоря, из Южно-Сахалинска не одно и то же. Tele2 в «большой четверке» только осваивается, и мы стараемся максимально почувствовать пульс каждой территории. При этом мы оставляем регионам достаточно широкий спектр собственных полномочий.

- Операторы в последнее время устроили самую настоящую гонку скоростей в мобильной передаче данных. На ваш взгляд, насколько это нужно массовому абоненту?

- Если не брать в расчет профессионалов, то самое «тяжелое», что сегодня нужно массовому абоненту в сети, – это удобный просмотр видеороликов. Это абсолютно новая потребность, которая стала популярной после выхода технологии 4G. Дальнейшая эволюция этого стандарта, на мой взгляд, больше близка к маркетингу, чем к реальным запросам пользователей. Опять же вряд ли кто-то смотрит ролики безостановочно, а смотреть киноблокбастер на экране смартфона - удовольствие сомнительное.

Завтра появится 5G c почти безграничными возможностями. Появятся новые применения, которых сегодня нет. Будут ездить беспилотные автобусы, интернет вещей (IoT) станет повседневностью, мы с вами будем делать видеоконференцию, которая будет обеспечивать полное ощущение реальности. Все это потребует огромных по нынешним временам объемов трафика. Не секрет, что технологии зачастую обгоняют потребности людей. Можно долго спорить, что первично, но мне кажется, что в нашем секторе большей степени первична именно технология.

По прогнозам Strategy Analytics, первые смартфоны с поддержкой 5G-технологии появятся на рынке в 2019 году. Наибольшее количество 5G-подключений в 2025 году будет в трех странах - Китае, США и Японии. В ходе полевых испытаний China Mobile (крупнейший мобильный оператор Китая) уже удалось достичь скорости передачи данных до 2 Гбит/с. Это в шесть раз быстрее, чем 4G.

- Есть мнение, что операторы будут вынуждены развертывать сети 5G, не получая особых доходов от новейших технологий мобильной связи. Тогда за счет чего можно будет обеспечить возврат инвестиций?

- Tele2 всегда идет в ногу со временем, а 5G - это даже некоторое опережение. Хочу сказать, что мы готовы к вызовам и уже сегодня прорабатываем новые бизнес-модели. В любом случае, проигравших на этом поле не будет. Абоненты получат новые возможности, мы постараемся сделать так, чтобы это было успешным с коммерческой точки зрения. Кстати, отмечу, что абоненты Tele2 отличаются «продвинутостью».

- Вы уже говорили, что Tele2 намерен строить LTE-сети не только в городах-миллионниках.

- Мы просто нашли подход, как переформатировать частоты 2G в 4G. За относительно небольшие деньги можно покрыть самым современным на данный момент стандартом практически всю территорию. И это произойдет в ближайшие месяцы. То определенное технологическое отставание, которое у нас по объективным причинам было, к концу года будет ликвидировано. Если на конец прошлого года у нас было закрыто 4G где-то около четверти территории присутствия, в основном крупные города, то к концу этого года мы планируем выйти на 50% территории РФ, большей частью как раз за счет технологии «рифарминга». Дело остается за малым – увеличить проникновение трубок с 4G. Это того стоит.

«Т2 РТК Холдинг» создан на базе регионального GSM-оператора Tele2 Russia и мобильных активов государственного «Ростелекома» в 2014 году. По итогам сделки «Ростелеком» внес в капитал новой компании акции своих региональных сотовых «дочек» (в том числе приморского оператора «АКОС»), получив 45% в новом операторе. Контроль в «Т2 РТК Холдинг» сохранил за собой банк ВТБ и консорциум инвесторов. В настоящее время сети Tele2 работают в 65 субъектах РФ. По оценке AC&M Consulting, в конце 2016 года оператор занимал 15% российского рынка мобильной связи, обслуживая более 39 млн абонентов.

- Что означает Дальний Восток для вашей компании?

- Tele2 в ее нынешнем формате компания достаточно молодая. Если говорить о Дальнем Востоке, то здесь еще есть регионы, в которых мы не присутствуем на сегодняшний день. А вот Приморский край, остров Сахалин, Магадан и Камчатка охвачены нами очень плотно, и мы видим, что жители этих территорий все активнее интересуются нашими продуктами. Реалии рынка, увы, таковы, что выход в новый регион не всегда окупаем. И это для любого оператора. Но наши абоненты в любом случае ничего не теряют – мы предоставляем им услуги в роуминге с помощью наших партнеров. При этом пользователи Tele2 никаких неудобств не испытывают – ни с точки зрения тарифов, ни качества услуг.

На данном этапе нет особой надобности в больших стройках, потому что нет новой технологической платформы. Самоцели покрыть всю Россию на данном этапе у нас нет. Мы живем в чистом рынке, не получаем никаких субсидий на развитие. Без помощи государства выходить на маленькие поселки только с целью заявить о расширении зоны покрытия вряд ли кто рискнет. Но в телекоме все очень быстро меняется, может быть, запуск 5G поставит новые ориентиры.

- Операторы в последнее время с удовольствием подключаются к проведению развлекательных мероприятий. «Мегафон», например, в прошлом году поддержал выступление во Владивостоке рок-группы «Чайф», в этом году – группировки «Ленинград». Вам стало завидно?

- Мы уже давно поддерживаем музыкальные фестивали наиболее продвинутого формата. На наш взгляд, это правильная площадка, на которой можно достучаться до наших действующих и потенциальных абонентов, продемонстрировать качество предлагаемого продукта, рассказать о наших ценностях. Мы всегда говорим, что Tele2 - открытая компания. Мы не замыкаемся только на телекоме, стремимся быть в тренде всего самого позитивного, а хорошая музыка всегда была и остается позитивом. В этом году мы поддерживали фестивали и в Санкт-Петербурге, и Екатеринбурге, и в Перми, и в Москве. Теперь дошла очередь до V-ROX, который нам интересен прежде всего тем, что он проводится во Владивостоке, где сходятся Европа и Азия. Мы рады, что наши абоненты смогли насладиться музыкой и общением, в том числе и с помощью новых технологий.

Фестиваль V-ROX (Vladivostok Rocks) позиционируется организаторами как главный фестиваль свободного порта Владивосток. Основатель и куратор фестиваля - Илья ЛАГУТЕНКО («Мумий Тролль»). В этом году фестиваль прошел во Владивостоке уже в пятый раз. За три насыщенных дня на главной сцене набережной Спортивной гавани выступили группы из 11 стран. Tele2 организовал прямую трансляцию фестиваля V-ROX в социальных сетях.

- Есть мнение, что высокая конкуренция среди представителей «большой четверки» - «МТС», «МегаФон», «ВымпелКом» и Tele2 – идет на пользу только абонентам, которые привыкли к низким ценам на связь и мобильный интернет. На ваш взгляд, когда стоит ожидать роста тарифов?

- Ниже, чем сегодня, тарифы вряд ли упадут. Нужно отдавать отчет, что операторы в последнее время работают с невысокой рентабельностью, а это сказывается на развитии. Тарифы будут расти, но параллельно будет расширяться и их составляющая. Вряд ли это будет некий взрыв на рынке – все будет проходить достаточно плавно. На мой взгляд, для пользователей уже давно на первом плане не цена, а качество предоставляемой услуги.

- Можно сказать, что Tele2 уже не дешевый оператор?

- Не совсем так. Фактически мы по-прежнему обеспечиваем самую выгодную с точки зрения тарифов связь. Кстати, в последнее время наметился тренд повышения ARPU (средняя выручка на одного пользователя. – Прим. авт.) в России. Можно говорить, что любой новый абонент приносит больше дохода, чем старый.

- Ваши коллеги по цеху на фоне падения доходов от голосовой связи все активнее вторгаются в другие сферы. ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) несколько лет назад запустило карту «МТС Деньги» совместно с МТС Банком, «МегаФон» около года назад представил собственную виртуальную банковскую карту. Tele2 продвигает банковскую карту «Другие правила». Пришло время развивать новые продукты?

- Да, мы планируем очень активно работать в карточном направлении, причем, не замыкаясь на один банк. У нас есть очень хороший продукт с Почта банком («дочка» банка ВТБ. – Прим. авт.). Карта «Другие правила», к примеру, предполагает 10% cash back при оплате услуг связи Tele2. Специальные условия по другим продуктам будут зависеть от банка-партнера, это может быть процент по кредиту, программы лояльности, стоимость обслуживания карты.

Кроме того, с партнерами в рамках «финансового супермаркета Tele2» мы планируем предоставлять услуги кредитования и страховые продукты.

- Почему роуминг иногда может разорить абонента?

- Мы считаем, что абоненты, пользующиеся роумингом, сегодня платят адекватные деньги за эту услугу. Себестоимость, увы, никто не отменял. Что касается супервысоких счетов, то мы в Tele2 делаем все возможное, чтобы абонент не разорился в путешествии, особенно по незнанию. В мире интернета разные вещи происходят. Но мы это все внимательно отслеживаем и стараемся идти навстречу нашим абонентам. Например, в любой момент можно зайти в «личный кабинет» и одним кликом отключить ту или иную услугу.

Сегодня те, кто часто путешествует, а это наиболее социально активные люди, фактически и оплачивают такую услугу как роуминг. Перекладывать часть платы на других пользователей никто не собирается. Если же роуминг завтра отменить – то платить за, условно говоря, горнолыжника на Красной Поляне, придется всем, даже тем, кто пользуется только «голосом» в пределах домашнего региона.

Досье "Золотого Рога": Эмдин Сергей Владимирович родился 20 мая 1971 года в Ленинграде. В 1994 году получил диплом Санкт-Петербургского государственного университета. По окончании СПГУ учился в Университете штата Канзас (США). В 1998 году завершил обучение в Гарвардской школе бизнеса (Harvard Business School, США). В 2008 году окончил Иркутский государственный технический университет. Имеет степень кандидата экономических наук. С 1994 по 2000 год работал в московском офисе международной консалтинговой компании McKinsey & Co. 2000-2002 гг. - занимал различные руководящие позиции на предприятиях группы «Северсталь». В 2002 году был приглашен на пост исполнительного директора ОАО «Иркутскэнерго», где проработал до марта 2010 года. В апреле 2010 года был назначен генеральным директором ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания петербургского аэропорта «Пулково»). С февраля 2016 года занимает пост генерального директора Tele2.

Олег КЛИМЕНКО.