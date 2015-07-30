Таксисты решили "забанить" "Яндекс"

Таксомоторные компании просят сделать диспетчеров «Яндекс.Такси», Gett и Uber ответственными за каждого пассажира, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Таксомоторные компании на слушаниях в Общественной палате (ОП) РФ, прошедших в минувшую пятницу, 24 июля, раскритиковали проект так называемого закона о такси и внесли свои предложения, которые, по мнению профессиональных водителей, могли бы свести до минимума количество нелегальных перевозчиков в России, а также снизить риски ДТП с участием заказного транспорта. В частности, представители таксомоторных организаций отметили, что в нынешней редакции законопроекта «О государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в РФ» (прошедшего первое чтение в Госдуме) не прописаны механизмы регулирования диспетчерских служб, таких как «Яндекс.Такси», Gett или Uber — на данный момент посредники, связывающие клиента с водителем, не несут правовой ответственности за оказанные таксистами услуги. Также было отмечено, что проект федерального закона не предусматривает норм для транспортных средств водителей, однако учитывает расцветку такси.

Заместитель руководителя департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин заявил «Известиям», что Московская мэрия поддерживает предложения представителей бизнеса, 95% из которых едины в своих замечаниях к законопроекту.

— Главная проблема — устраненные из правового поля диспетчерские службы. Их деятельность должна регулироваться: к ним должны применяться штрафные санкции, они обязаны платить налоги, — сказал Пронин.

В свою очередь, директор Транспортной ассоциации московской агломерации Норайр Блудян пояснил, что сегодня диспетчерские компании формально не имеют никакого отношения к перевозкам, а потому нередко привлекают к работе непроверенных водителей.

— Ни материальной, ни имущественной ответственности для них нет — они ничего не должны ни пассажирам, ни государству. Это сектор «облачного» бизнеса — диспетчеры не соприкасается физически ни с водителями, ни с клиентами, они не видят, что происходит, и сейчас не обязаны проверять состояние автомобилей, здоровье водителей, — возмущается Блудян. — Мы полагали, что новый законопроект внесет диспетчеров в правовое поле, однако создается впечатление, что проблемы законодатели не видят. А люди гибнут на дорогах. Никаких мер для обеспечения безопасности компании-диспетчеры не обязаны предпринимать, а за счет дешевых такси происходит демпинг цен, из-за чего страдают хорошие, проверенные временем таксомоторные компании. И для некоторых клиентов экономия в 100 рублей привлекательнее, чем проверенный перевозчик.

Вторым и не менее острым замечанием к проекту документа стал тот факт, что, по словам Блудяна, «закон о такси» перекладывает на федеральный уровень решение вопросов с перевозкой, которые «должны и могут решать» региональные органы власти.

— Сейчас цвет такси в Москве и Московской области — желтый, и это было решено субъектом. Теперь же, если законопроект пройдет второе и третье чтения в изначальном варианте, федеральные власти будут выбирать расцветки для всех округов — и в Москве, и в Ямало-Ненецком автономной округе (АО), и в Чукотском АО. Вопрос — зачем? — удивляется Блудян.

По его мнению, наряду с проблемой «легализации» диспетчерских служб проект ФЗ должен сделать государственную власть регулятором таксомоторной инфраструктуры.

— Сегодня торговый центр или аэропорт с прилегающими территориями вправе самостоятельно решать, какие перевозчики могут заезжать на это пространство, а какие нет. Между субъектами могут быть заключены договоры, и «лишние» компании максимум что смогут сделать — это пассажира в аэропорт доставить. Забрать его оттуда ему никто не позволит, — рассказал Блудян.

Он также отметил, что в настоящей редакции проект закона о таксомоторных перевозках исключает возможность субъектам регулировать количество такси в регионе, что может (если будет переполнение транспортом) привести к «упадку рынка и снижению качества перевозок».

— Практика мегаполисов — Сингапура, Лондона, Нью-Йорка — уже показала, что нужно контролировать наполнение города такси. Может, в Вологодской области этого и не требуется, но в Москве рынок необходимо регулировать законом, — подчеркнул Блудян.

Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов, поправки, предлагаемые руководителями таксомоторных организаций, уже внесены парламентариями от партии ЛДПР, однако будут ли они приняты во втором чтении, станет известно только во время осенней сессии.

— Общественные обсуждения — всего лишь площадка, на которой высказываются эксперты. К работе и рассмотрению Думой законопроекта это никакого отношения не имеет — после первого чтения документ пока никем не обсуждался, — говорит Старовойтов. — Наша фракция солидарна с бизнесом в вопросах как представления субъектам более широких полномочий в таксомоторной сфере, так и введения ответственности для диспетчерских компаний. Медлить уже нельзя — c каждым днем всё больше таксистов будут уходить на нелегальный рынок.

Как сообщали «Известия» ранее, таксисты просят законодательно закрепить за компаниями-агрегаторами, такими как «Яндекс.Такси», Gett и Uber, статус фрахтовщика (лицо, с которым официально заключен договор на перевозку и который несет ответственность за его исполнение), а также ввести уголовную ответственность за организацию массового незаконного предпринимательства в сфере перевозок. Таким образом, компании-агрегаторы лишатся возможности привлекать нелегальных таксистов и снижать цены на перевозки в ущерб самим исполнителям заказа.

В то же время Министерство транспорта РФ разработало поправки в ст. 11.23 КоАП, согласно которым юрлицам — владельцам машин за отсутствие тахографов будет грозить штраф (пока ответственность лежит только на водителях и тех сотрудниках, которые выпускают машины на линию).

В октябре 2014 года депутатами Госдумы были разработаны поправки ко второму чтению «таксомоторного закона», которые бы освобождали таксистов от привязки к субъекту РФ. Согласно предложениям парламентариев, таксисты смогут работать в любом регионе России беспрепятственно, а перевозить пассажиров водитель сможет из одной части страны в другую вне зависимости от того, есть ли у субъектов договоренности между собой о перевозке или нет. Об этом также сообщали «Известия».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.