Группа ВТБ озвучила планы по созданию Почтового банка в России, огромного и дорогого

В России началась очередная грандиозная эпопея по созданию Почтового банка. С помощью 42 тыс. почтовых отделений и Лето Банка группа ВТБ планирует создать крупнейшую в России банковскую сеть.

Сейчас первенство по количеству отделений принадлежит Сбербанку. Если верить данным ЦБ, у него вместе со всеми допофисами и оперкассами 16 532 точки на территории страны (без учета 214 передвижных пунктов кассовых операций). Замысел грандиозен, но не нов. Если брать только российскую историю, нынешняя попытка создать Почтовый банк станет уже восьмой, пишут «Деньги».

Первым в далеком 1992 году попытку создать Почтовый банк предпринял Элексбанк (лишился лицензии в 1997-м). Он открыл офисы в 80 отделениях почты в Москве, но потом закрыл. В 1993 году в Санкт-Петербурге предпринял аналогичную попытку банк «Петровский» (лицензия аннулирована в 2010 году после присоединения к банку «Открытие»). В 1997 году он вместе с Промстройбанком Санкт-Петербурга даже обращался в правительство с предложением распространить свой опыт на всю Россию, но поддержки не нашел.

В 1995 году на коллегии Минсвязи было принято решение создать Почтовый банк на основе принадлежавшего почте Связь-Банка. Ему удалось открыть 2500 офисов в почтовых отделениях. Но потом деньги закончились, и проект был заморожен.

В 1998 году, накануне кризиса, Почтовый банк попытались создать три гиганта - «СБС-Агро» (в 1998-м в банк введена временная администрация ЦБ, ликвидирован в 2004 году), МЕНАТЕП (лицензия отозвана в 1999-м) и Мост-банк (лицензия отозвана в 2001 году). Этим проектом амбициозные банкиры намеревались составить конкуренцию Сбербанку. Но из-за кризиса он потерял актуальность, даже не стартовав.

Возродить идею в 2007 году попытался бывший президент Сбербанка Андрей КАЗЬМИН. По крайней мере, когда он превратился из главы банка в руководителя почты, президент Владимир ПУТИН поставил ему задачу приспособить отделения почты для оказания банковских услуг. Предполагалось, что Почтовый банк будет создан на основе Связь-банка. Тем более что руководить последним пришла бывший первый заместитель Андрея Казьмина в Сбербанке Алла АЛЕШКИНА. Однако из-за кризиса 2008-го необходимые для этого средства выделены не были, и господин Казьмин покинул «Почту России».

Зато отчасти благодаря тому кризису началась следующая попытка создания Почтового банка. В 2008 году ВЭБ был отправлен спасать Связь-банк. Купив его, он не стал изобретать велосипед. Так в 2009-м родился очередной проект создания Почтового банка. В 2010 году к нему проявили интерес банки «Русский стандарт», «Юникредит», Номос-банк и ХКФ Банк. Однако из-за того, что почта запросила заметно больше денег, чем рассчитывали инвестировать банкиры, проект затух.

В 2014 году «Почта России» отобрала пять банков, претендовавших на то, чтобы стать основой для создания Почтового банка. Тендер почти выиграл банк «Экспо Капитал» (сейчас банк СКС), но опять вмешался кризис.

Новая попытка, которую собирается предпринять ВТБ, призвана поддержать Лето Банк, который пока не очень успешен. Банк с 2012 года занимается беззалоговым кредитованием, то есть потенциально самым доходным, но и самым рисковым. В условиях, когда ЦБ изо всех сил гасит активность банков на рынке потребкредитования, да и у граждан из-за кризиса пропал азарт к нему, это, видимо, оказалось не лучшей стратегией. Так что переформатировать банк под новые задачи - шаг абсолютно оправданный. Замглавы Минкомсвязи Михаил ЕВРАЕВ заявил, что концепция Почтового банка будет прямо противоположной - никакого риска. «При утверждении стратегии «Почты России» мы всегда говорили, что модель Почтового банка будет консервативной: он не будет работать на рынках крупного корпоративного кредитования и в других высокорискованных сегментах»,- заявил чиновник.

У этой затеи есть лишь один минус, с 1992 года так и не преодоленный, и не известно, преодолимый ли. Дело в том, что большинство из 42 тыс. отделений почты находятся в отдаленных районах, где банковские услуги, мягко говоря, не востребованы. Эти отделения выполняют социальную функцию, и закрыть их нельзя. В свое время Сбербанк, который тоже выполнял ту же функцию, понял, что может остаться один, и первым принялся закрывать нерентабельные отделения (экс-сберкассы). В результате с 1990 по 2000 годы он сократил свою сеть с 36 тыс. до 20 тыс. отделений. Этот опыт показывает, что Почтовому банку придется выбирать: либо открываться не во всех отделениях связи (но тогда потеряется главная фишка проекта), либо нести расходы. Похоже, это противоречие оказалось не последней из причин, по которым предыдущие попытки заканчивались неудачей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.