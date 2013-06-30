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Эксперты: Работать "по-белому" станет еще сложнее

30 Июня 2013, 21:02 | В России

Повышение уровня обязательных социальных отчислений: для этого транша доходов может стать особо горькой пилюлей не столько для мелкого, сколько для среднего бизнеса.

Министерство финансов хочет повысить сборы в социальные фонды. Это предполагается сделать, не повышая ставки, а изменив зарплатные транши, которые ими облагаются.

Сегодня те, кто получает 568 тысяч в год, платят 30% отчислений. Тем, кто получает больше, а это 10%, предлагают повысить планку до миллиона.

Точно подсчитать, сколько такая инициатива принесёт в фонды — никто не в состоянии. Даже цифры средней заработной платы — это статистическая «обманка». И, тем более, никто не в состоянии высчитать общий вес заработков людей, попадающих в промежуток с доходами от 568 до миллиона в год.

Своим мнением на этот счет с Business FM поделился президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров: «Повышение может реально угрожать только бизнесу в крупных городах. А в других местах попадающих под повышение немного. И они сумеют с этой угрозой справиться».

Люди с большими зарплатами найдут способ уклониться от новых налогов, уверен генеральный директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин.

Повышение уровня обязательных социальных отчислений: для этого транша доходов может стать особо горькой пилюлей не столько для мелкого, сколько для среднего бизнеса. Основная нагрузка ляжет на компании столичные и расположенные в крупных городах. Которые привыкли работать «по-белому», - считает основатель компании «Дымов» Вадим Дымов.

«Многие компании платят давно и привыкли платить. Кто-то будет думать, чтобы бизнес куда-то свернуть, перенести, кто-то будет не платить. Так всегда было, так всегда будет. Всегда будет нагрузка на тот тип бизнеса, который каждый год все больше платит налогов, с них проще брать, проще накатывать. налоговая инспекция как писала сверху штрафы, так и будет это происходить. Кто самый добросовестный, на того все и навешивают. На моем предприятии средний уровень зарплат больше 40 тысяч, практически половина людей попадет под увеличение, весь средний менеджмент попадает под это».

Сейчас в России с годовых доходов до 568 тысяч рублей 22% идёт в пенсионный фонд, порядка пяти — на медицину и меньше трёх — в Фонд социального страхования. С доходов выше этой суммы в пенсионный фонд выплачивается 10%. А в другие фонды  отчисления не производятся вообще.

По мнению многих специалистов, повышение затевается именно для того, чтобы восполнить дефицит пенсионного фонда. То есть качество медицинских услуг — не улучшится. Но работодатель специалиста с ежемесячной заработной платой в 80 тысяч в месяц будет платить на 200 тысяч в год больше.

BFM.Ru

Автор: BFM.ru
Теги: пенсионный фонд  зарплата 



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Комментарии

  • анонимно23:00, 30.06.2013#

    одного не могу понять, с какого х. . юр. лицо(работодатель, предприятие) должно платить за работников - это совсем не его обязанность. потому что предприятие - вот оно, а работников иди свищи? по моему не бизнес должен платить всякие налоги и социальные взносы, а сами работники. и налоги и социалку. щас каждого жителя страны (у кого есть по крайней мере паспорт) можно занести в базы всех этих контор. и пусть каждое физ. лицо оплачивает налоги и взносы за себя.

  • Псевдоним09:19, 01.07.2013#

    А ты сам все делай, не используй наемный труд и платить не будешь, а хочешь обогащаться, будь любезен платить!

  • Справедливый09:40, 01.07.2013#

    Совсем с дуба рухнул? Если сотрудник получит на руки определённую сумму денег, он не отдаст ни копейки за какие-то призрачные социальные взносы. Лично я бы хрен что заплатил, лучше бы на семью потратил.

  • бабулька09:43, 01.07.2013#

    Во всем цивилизованном мире так и делается, но у нас 1) народ малограмотен по этой части. 2) работодателю-то какая разница зарплату платить или налоги. Так под шумок за счет налогов можно и в зарплате съэкономить, не платить как в цивилизованных странах.

  • Псевдоним09:14, 01.07.2013#

    в таком случае предприятие пусть платит сотруднику всю выручку, ничего не забирая себе, умник

  • Псевдоним14:54, 01.07.2013#

    А причем тут выручка, Есть фонд оплаты труда работнуку , работадатель выплачивает этот фонд, а работник пусть сам думает куда эти деньги потратить , на пенсию, пробухать и т. д. а то все денги хотят . . . .

  • Псевдоним09:45, 01.07.2013#

    пляя, да сделайте вы всем тогда зп в 600000р и забирайте половинукогда они уже нажрутса?

  • Псевдоним10:00, 01.07.2013#

    А не проще с доходов выше 568 тоже налог брать? А то опять уравнилока.

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