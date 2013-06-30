Эксперты: Работать "по-белому" станет еще сложнее

Повышение уровня обязательных социальных отчислений: для этого транша доходов может стать особо горькой пилюлей не столько для мелкого, сколько для среднего бизнеса.

Министерство финансов хочет повысить сборы в социальные фонды. Это предполагается сделать, не повышая ставки, а изменив зарплатные транши, которые ими облагаются.



Сегодня те, кто получает 568 тысяч в год, платят 30% отчислений. Тем, кто получает больше, а это 10%, предлагают повысить планку до миллиона.



Точно подсчитать, сколько такая инициатива принесёт в фонды — никто не в состоянии. Даже цифры средней заработной платы — это статистическая «обманка». И, тем более, никто не в состоянии высчитать общий вес заработков людей, попадающих в промежуток с доходами от 568 до миллиона в год.

Своим мнением на этот счет с Business FM поделился президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров: «Повышение может реально угрожать только бизнесу в крупных городах. А в других местах попадающих под повышение немного. И они сумеют с этой угрозой справиться».

Люди с большими зарплатами найдут способ уклониться от новых налогов, уверен генеральный директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин.

Повышение уровня обязательных социальных отчислений: для этого транша доходов может стать особо горькой пилюлей не столько для мелкого, сколько для среднего бизнеса. Основная нагрузка ляжет на компании столичные и расположенные в крупных городах. Которые привыкли работать «по-белому», - считает основатель компании «Дымов» Вадим Дымов.

«Многие компании платят давно и привыкли платить. Кто-то будет думать, чтобы бизнес куда-то свернуть, перенести, кто-то будет не платить. Так всегда было, так всегда будет. Всегда будет нагрузка на тот тип бизнеса, который каждый год все больше платит налогов, с них проще брать, проще накатывать. налоговая инспекция как писала сверху штрафы, так и будет это происходить. Кто самый добросовестный, на того все и навешивают. На моем предприятии средний уровень зарплат больше 40 тысяч, практически половина людей попадет под увеличение, весь средний менеджмент попадает под это».

Сейчас в России с годовых доходов до 568 тысяч рублей 22% идёт в пенсионный фонд, порядка пяти — на медицину и меньше трёх — в Фонд социального страхования. С доходов выше этой суммы в пенсионный фонд выплачивается 10%. А в другие фонды отчисления не производятся вообще.

По мнению многих специалистов, повышение затевается именно для того, чтобы восполнить дефицит пенсионного фонда. То есть качество медицинских услуг — не улучшится. Но работодатель специалиста с ежемесячной заработной платой в 80 тысяч в месяц будет платить на 200 тысяч в год больше.

BFM.Ru