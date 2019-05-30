Доходы россиян продолжат падать и в 2019 году

Экономисты: федеральное правительство в очередной раз показывает свою абсолютную несостоятельность

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Предпосылок для роста реальных доходов на сегодняшний день нет, заключили эксперты в ходе прошедшего 28 мая заседания экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян», пишет РБК.

«Рост доходов населения — это то, ради чего существует экономика. Более важной цели, чем рост благосостояния народа, в сущности, нет», — сказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Однако реальные доходы граждан падали на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%, следует из данных Росстата по новой, недавно утвержденной методике расчета показателя. С 2013 года реальные доходы упали на 8,3%, согласно новой методике (по прежней методологии падение достигало 10,9%).

Минэкономразвития ожидает увеличения показателя реальных доходов населения на 1% в 2019 году. Одна из девяти национальных целей развития до 2024 года, поставленных президентом в майском указе, — добиться устойчивого роста реальных доходов россиян. Однако контрольные цифры выполнения этой цели не заданы, и что будет считаться устойчивым ростом, не ясно.

Почему реальные доходы продолжат падение

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат. Во втором квартале негативная тенденция сохранится, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

«Весной прошлого года были президентские выборы, накачка бюджетного сектора с целью выполнения майских указов 2012 года. Это предопределяет то, что во втором квартале 2019 года, как минимум, негативная тенденция сохранится», — сказал Николаев. Перспективы на улучшение динамики во втором полугодии совершенно не очевидны, поскольку сохраняются глобальные риски для российской экономики, в частности падение цен на нефть и введение новых санкций против России. «Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит», — заключил экономист.

Факторов для роста реальных доходов граждан сегодня нет, согласна Малева. По ее словам, увеличение или уменьшение значения показателя на 1% находится в пределах статистической погрешности, а чтобы говорить о реальном росте, нужны значения прироста в 3–4%. «Все, что касается роста реальных доходов и зарплат менее 3–4%, — это разговор о пустом», — подчеркнула она.

«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — заключил директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. В первом квартале текущего года рост ВВП резко замедлился до 0,5% после 2,7% в четвертом квартале 2018 года. Минэкономразвития ожидает, что рост экономики в 2019 году составит 1,3%.

Почему бедность в 2019 году не уменьшится

По итогам 2018 года уровень бедности, то есть доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, сократился на 0,3 п.п. и составил 12,9%. Таким образом, за чертой бедности живут 18,9 млн человек по состоянию на конец прошлого года. Согласно майскому указу президента правительство должно добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году, то есть до 6,6% от всего населения.

Главные причины снижения показателя в прошлом году — повышение зарплат бюджетников (врачей, педагогов, научных работников и др.) перед выборами президента и увеличение МРОТ до прожиточного минимума, сказала Малева.

В 2019 году уровень бедности должен снизиться до 12% по плану правительства. Однако на 2019 год не запланировано реализации столь же значимых мер, поэтому уровень бедности не снизится, продолжила Малева. «Насколько я понимаю, мы таких акций каждый год проделывать не можем и не будем, поэтому уровень бедности 12,9% таким и останется», — подчеркнула директор института РАНХиГС.

Прогноз Счетной палаты

В 2019 году доходы россиян продолжат сокращаться, предупредила в мае Счетная палата по итогам анализа исполнения бюджета за первый квартал года. Чтобы обеспечить хотя бы минимальный рост реальных доходов на 0,1% по итогам года, во втором—четвертом кварталах доходы должны расти не меньше, чем на 1% за квартал. Для того чтобы выйти на рост показателя в 1%, как заложило в прогнозе Минэкономразвития, потребуется ежеквартальный рост выше 2%.

Аудиторы также прогнозируют невыполнение годовой цели по снижению уровня бедности в 2019 году. При значительных мерах поддержки снижение уровня бедности в 2018 году составило только 0,3 п.п., и дальнейшее сокращение в 2019 году на 2,4 п.п. представляется маловероятным, заключили в Счетной палате.

Вопросы к методикам Росстата

В марте Росстат представил новую методику расчета денежных доходов и расходов населения, которая заменила собой методику, действовавшую с 1996 года. Новая методика существенно увеличила долю зарплат в структуре доходов (с 41 до 55%, по данным за 2017 год) за счет добавления показателей зарплат в неформальном секторе. Доля ненаблюдаемых доходов была снижена с 26 до 11,5%. Доходы от продажи иностранной валюты были исключены из расчета.

Впрочем, новая методика принципиально не изменила расчет денежных доходов населения и динамику показателя, отметил Гимпельсон. При этом Росстат до сих пор не представил перерасчет показателя бедности по новой методике, указала Малева.

В структуре доходов населения самую большую долю занимает оплата труда (66,2% на 2018 год), но, по словам Гимпельсона, полноценной статистики зарплат в России сегодня нет. Росстат ежемесячно предоставляет информацию о динамике оплаты труда на крупных и средних предприятиях, где работают 32 млн человек из 75 млн экономически активного населения. Соответственно, зарплата 43 млн россиян госстатистикой не учитывается, заключил Гимпельсон.

Министр Орешкин признал, что экономика абсолютно не растет

В России пока не сформирована модель экономического роста, которая позволила бы выйти на темпы выше мировых, признал Максим Орешкин. Необходимо улучшить инвестиционный климат и активизировать внешнеэкономическую деятельность

В России пока не сформирована модель экономического роста, которая позволила бы выйти на темпы роста ВВП выше 3%, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе коллегии его министерства 23 мая, передает корреспондент РБК.

«Очевидно, что модель экономического роста, которая может обеспечить показатель на уровне 3% и выше, пока еще окончательно не сформирована», — признал Орешкин.

Краткосрочные тренды не выглядят позитивно: в первом квартале рост ВВП составил всего 0,5%, минимум с конца 2017 года, продолжил министр. Но, по его словам, замедление экономики не носит системного характера и вызвано разовыми факторами.

Главная причина торможения экономики — это слабость конечного спроса на фоне синхронного ужесточения налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. «У нас произошло повышение НДС при отложенных бюджетных расходах, и это совпало с повышением ключевой ставки Банка России», — сказал глава Минэкономразвития.

Впрочем, эффект от повышения НДС носил разовый характер, отметил он. Минэкономразвития не исключает, что по итогам 2019 года инфляция может опуститься даже ниже уровня 4% при оптимистичном сценарии.

Президент в майском указе поставил перед правительством задачу добиться вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира при темпах роста ВВП выше мировых, то есть темпы роста должны превышать 3%, сохранив при этом низкую инфляцию.

Для ускорения экономики России, по словам Орешкина, необходимо повысить инвестиционную активность и качество инвестиций в экономику. Необходимо продолжить трансформировать деловой климат в стране, в первую очередь, путем снижения административных барьеров для бизнеса. В 2019 году планируется подготовить ряд поправок в корпоративное законодательство, внедрить механизм «регуляторной гильотины».

Рост ВВП не может быть достигнут без тщательной проработки миграционной политики. Минэкономразвития представит правительству предложения по стимулированию качественной миграции. В 2018 году в страну приехало 125 тыс. трудовых мигрантов, это почти в два раза меньше, чем в 2017-м. В прошлом году приток мигрантов впервые за 10 лет не смог компенсировать естественную убыль населения, и численность населения страны сократилась на 99,7 тыс. человек

Еще одним важным фактором роста экономики Орешкин назвал развитие внешнеэкономической деятельности. В ближайшее время ведомство подготовит и представит правительству проект новой стратегии в этом направлении. По словам министра, на фоне дефицита рабочей силы нужно постепенно отказываться от трудоемких этапов производств с низкой добавленной стоимостью и «вовлекать другие страны, в первую очередь наших соседей, где и предложение рабочей силы больше, и стоимость труда ниже, выстраивать вместе с ними цепочки формирования добавленной стоимости».

Кроме того, России необходимо расширить рынок. «Это подразумевает активную работу по интеграционным процессам в рамках Союзного государства России и Белоруссии, ЕАЭС, СНГ и, конечно, взаимовыгодное сотрудничество с другими странами и объединениями по всему миру», — добавил Орешкин.