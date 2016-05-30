Чиновникам и военным запретят пользоваться WhatsApp, Viber и Telegram

В Министерстве экономического развития предлагают законодательно запретить военным и госслужащим пользоваться мобильными приложениями WhatsApp, Viber и Telegram в служебных целях, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Для обмена информацией их обяжут использовать российские мессенджеры для госорганов, возможность разработки которых в конце апреля обсуждалась на совещании у советника президента по интернету Германа Клименко, пишет РБК.

Российским чиновникам и военнослужащим могут запретить вести рабочую переписку через мобильные приложения иностранных разработчиков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Министерства экономического развития.

Как стало известно изданию, министерство внесло доклад с предложениями по приоритету закупок российского программного обеспечения и оборудования президенту Владимиру Путину 26 мая.

Министерство предлагает установить законодательный запрет на использование госслужащими и военными в служебных целях иностранного софта, в том числе мобильных приложений, таких как WhatsApp, Viber и Telegram. Также предложено запретить вести рабочую переписку с почтовых ящиков на Gmail.com.

Как сообщила изданию представитель министерства Елена Лашкина, для служебных целей планируется использование только российских мессенджеров. По ее словам, данная позиция согласована с Министерством связи и массовых коммуникаций, Министерством промышленности и торговли, а также с Институтом развития интернета (ИРИ).

28 апреля возможность создания специального мессенджера для госорганов обсуждалась на совещании у советника президента по интернету Германа Клименко. Исследовать тематику попросили Mail.Ru Group.

Также в докладе Министерства экономического развития президенту содержатся предложения по расширению ограничений на закупку иностранного ПО в госорганы.

Как рассказал «Коммерсанту» один из госслужащих, вопрос об использовании иностранного ПО для рабочей переписки встал особенно остро после многочисленных утечек конфиденциальной информации, организованных группой хакеров Shaltay Boltay.

В июле 2014 года Shaltay Boltay взломали почтовый ящик на Gmail.com вице-премьера Аркадия Дворковича и опубликовали его переписку. Ее подлинность подтвердили газете «Ведомости» два человека, чьи письма были опубликованы.

В августе 2014 года хакеры опубликовали переписку с нескольких аккаунтов на Gmail.com и Yandex.ru, якобы принадлежащих премьер-министру Дмитрию Медведеву. В письмах говорилось о неудачной попытке покупки часов Casio G-Shock через интернет-магазин Amazon.com. В тот же день был взломан аккаунт премьера в Twitter, где появилось сообщение: «Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите».

В августе 2015 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев потребовал от губернаторов принять меры в отношении чиновников, которые используют иностранные сервисы Google, Yahoo и WhatsApp. Патрушев подчеркнул, что использование чиновниками для решения служебных вопросов ресурсов, расположенных за рубежом, представляет серьезную опасность.

28 марта 2016 года стало известно, что московским полицейским запретили передавать служебные сведения через мессенджеры и социальные сети. Как рассказал РБК источник в правоохранительных органах, приказ об ограничении общения в мессенджерах мог быть связан с тем, что ранее стало известно о подразделении полицейских, которые обменивались информацией через WhatsApp и Viber. Через мессенджеры они получали от начальников графики дежурств и информацию о том, кто и какие посты должен занимать.

В феврале 2016 года на «Радио Свобода» был опубликован материал, в котором содержалась переписка, которую якобы вели московские следователи в приложениях WhatsApp и Viber. В ней обсуждалась фабрикация уголовного дела об угоне автомобиля. В статье отмечалось, что переписка попала в руки журналистов после потери следователем телефона.

В ноябре прошлого года депутат от КПРФ Вадим Соловьев внес на рассмотрение Госдумы законопроект с поправками к ст. 17 закона «О государственной гражданской службе в РФ». Соловьев предлагал запретить чиновникам использовать иностранные мессенджеры и поисковые системы в целях обеспечения безопасности служебной информации. Однако в марте 2016 года Госдума отклонила законопроект.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.