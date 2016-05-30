"ВымпелКом" и Tele2 создадут единую сеть

Как сообщает газета «Ведомости», речь идет об объединении сетей в нескольких российских регионах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По плану управлять в каждом конкретном регионе единой сетью будет та компания («ВымпелКом» или Tele2), которая обладает там большей долей рынка и площадками под базовые станции. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с руководителями обеих компаний. Кроме того, изданию удалось ознакомиться с выдержками из переписки топ-менеджеров — членов рабочей группы, состоящей из топ-менеджеров «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) и «ВымпелКома».

Источник газеты, близкий к одной из сторон переговоров, сообщил, что рабочая группа, в которую входят топ-менеджеры обеих компаний, действительно существует. Он не уточнил, что конкретно планируют объединить, однако сообщил, что речь идет о соглашении, аналогичном тем, что «ВымпелКом» уже подписывал с МТС и «МегаФоном». Так, например, в 2014 году «ВымпелКом» договорился с МТС о совместном строительстве и эксплуатации сети мобильной связи четвертого поколения.

«Ведомости» указывают, что еще в прошлом году представители акционеров двух компаний встречались, чтобы обсудить возможное объединение на основе Tele2, однако позже владелец VimpelCom Ltd Михаил Фридман заявил, что не намерен продавать российский бизнес.

По мнению генерального директора «ТМТ консалтинга» Константина Анкилова, компании вряд ли объединят сети в Москве, поскольку для операторов этот рынок слишком важен. Соглашение возможно в тех регионах, где позиции у двух компаний слабые. Речь может идти о некоторых регионах Северо-Запада, Сибири, Поволжья и в Приморье.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.