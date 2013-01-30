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Экономисты-антилибералы предлагают Путину сократить НДС до 10%

30 Января 2013, 23:25 | В России

Существующая практика администрирования НДС подрывает стабильность бюджета страны. Об этом 29 января в ходе Налоговой секции Московского экономического форума заявил вице-президент экспертно-аналитического центра «Модернизация» Михаил Абрамов, пишет корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Московский экономический форум (МЭФ), который пройдет 20-21 марта 2013 года в МГУ им. Ломоносова, заявлен в качестве идеологической альтернативы Петербургскому форуму. Своей задачей его организаторы ставят борьбу с диктатурой либеральной точки зрения на экономический процесс, а также защиту реального сектора экономики.

Кстати, похоже, что такое направление экономической мысли властью может быть востребовано: как известно, недавно Владимир Путин поручил РАН подготовить доклад «О комплексе мер по обеспечению устойчивого развития России в условиях глобальной нестабильности» и пакет документов, необходимых для реализации этих мер. Куратором проекта назначен академик РАН, а по совместительству советник Путина и один из организаторов Московского экономического форума Сергей Глазьев.

Так что же предлагают участники Налоговой секции МЭФ?

Снова идет речь о необходимости введения прогрессивной шкалы налогообложения физлиц. В частности, предлагается полностью освободить от уплаты НДФЛ доходы, не превышающие 15 тыс руб. в месяц. Для доходов от 15 до 250 тысяч руб. предлагается сохранить действующую ставку в 13%. От 250 тыс. до 1 млн. - 30%. Свыше 1 миллиона - 50%. При нормальном администрировании эта мера даст бюджету дополнительно не менее 3 трлн. руб., уверены авторы концепции.

НДС назван одной из «фискальных катастроф» России. «Сейчас НДС мощно стимулирует вывоз сырья и продукции первого передела, с нулевой или минимальной добавленной отечественным трудом новой стоимостью, - уверен Михаил Абрамов. - И наоборот, он наказывает импорт остро необходимой для развития экономики России новой техники и технологии. Кроме того, НДС обладает колоссальным коррупционным потенциалом: в первую очередь, при зачетных схемах при экспорте и импорте и, во-вторых, при контроле счетов-фактур».

Исправить ситуацию, по мнению участников форума, можно, снизив базовую ставку НДС до 10% и полностью отменив льготы по его уплате. При этом считать НДС следует исключительно "прямым" способом, определяя добавленную стоимость по данным бухгалтерского учета как сумму заработной платы, прибыли, налогов и амортизации. Ожидается, что при этом поступления в бюджет существенно возрастут, поскольку сегодня более половины создаваемой в России добавленной стоимости НДС не облагается. К тому же, благодаря снижению ставки налога, многие «выйдут из тени» - реальная собираемость НДС сегодня не превышает 25%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Klerk.Ru
Теги: экономика  налоги  форум 



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Комментарии

  • Псевдоним00:57, 01.02.2013#

    Если это полезно для страны, то однозначно не сделают. Наши правители не такие, что бы стране хорошо делать, когда можно сделать плохо. Навернякая подумают и поднимут НДС,

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