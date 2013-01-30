Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экономисты-антилибералы предлагают Путину сократить НДС до 10%
Существующая практика администрирования НДС подрывает стабильность бюджета страны. Об этом 29 января в ходе Налоговой секции Московского экономического форума заявил вице-президент экспертно-аналитического центра «Модернизация» Михаил Абрамов, пишет корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.
Московский экономический форум (МЭФ), который пройдет 20-21 марта 2013 года в МГУ им. Ломоносова, заявлен в качестве идеологической альтернативы Петербургскому форуму. Своей задачей его организаторы ставят борьбу с диктатурой либеральной точки зрения на экономический процесс, а также защиту реального сектора экономики.
Кстати, похоже, что такое направление экономической мысли властью может быть востребовано: как известно, недавно Владимир Путин поручил РАН подготовить доклад «О комплексе мер по обеспечению устойчивого развития России в условиях глобальной нестабильности» и пакет документов, необходимых для реализации этих мер. Куратором проекта назначен академик РАН, а по совместительству советник Путина и один из организаторов Московского экономического форума Сергей Глазьев.
Так что же предлагают участники Налоговой секции МЭФ?
Снова идет речь о необходимости введения прогрессивной шкалы налогообложения физлиц. В частности, предлагается полностью освободить от уплаты НДФЛ доходы, не превышающие 15 тыс руб. в месяц. Для доходов от 15 до 250 тысяч руб. предлагается сохранить действующую ставку в 13%. От 250 тыс. до 1 млн. - 30%. Свыше 1 миллиона - 50%. При нормальном администрировании эта мера даст бюджету дополнительно не менее 3 трлн. руб., уверены авторы концепции.
НДС назван одной из «фискальных катастроф» России. «Сейчас НДС мощно стимулирует вывоз сырья и продукции первого передела, с нулевой или минимальной добавленной отечественным трудом новой стоимостью, - уверен Михаил Абрамов. - И наоборот, он наказывает импорт остро необходимой для развития экономики России новой техники и технологии. Кроме того, НДС обладает колоссальным коррупционным потенциалом: в первую очередь, при зачетных схемах при экспорте и импорте и, во-вторых, при контроле счетов-фактур».
Исправить ситуацию, по мнению участников форума, можно, снизив базовую ставку НДС до 10% и полностью отменив льготы по его уплате. При этом считать НДС следует исключительно "прямым" способом, определяя добавленную стоимость по данным бухгалтерского учета как сумму заработной платы, прибыли, налогов и амортизации. Ожидается, что при этом поступления в бюджет существенно возрастут, поскольку сегодня более половины создаваемой в России добавленной стоимости НДС не облагается. К тому же, благодаря снижению ставки налога, многие «выйдут из тени» - реальная собираемость НДС сегодня не превышает 25%.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе
- Российские олигархи ищут возможности откупиться от санкций
- Названы самые привлекательные работодатели России -2018
- Салоны красоты будут отказывать в обслуживании таким людям
- СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование
- Alliance Oil Company Ltd. своевременно произвел выплату держателям еврооблигаций
- Рискованное увлечение
- Ипотека уходит в интернет
- Пачки сигарет будут с цифровой маркировкой
Новости раздела
- Tele2 наращивает прибыль
- Минстрой не ждет роста цен
- Многоквартирное жилье уходит в прошлое
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- Страховщики смыкают ряды
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе
- Бизнес может начать избавляться от работников предпенсионного возраста
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
- Спад в строительной отрасли достиг дна
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
Если это полезно для страны, то однозначно не сделают. Наши правители не такие, что бы стране хорошо делать, когда можно сделать плохо. Навернякая подумают и поднимут НДС,