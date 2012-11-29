Максимальное наказание за мошенничество в предпринимательской деятельности снижено

29 ноября, ZRPRESS. Новые поправки в Уголовный кодекс - значительная победа предпринимательского сообщества. Об этом 28 ноября в ходе пресс-конференции "Модернизация законодательства в экономической сфере" заявил сопредседатель Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" Андрей Назаров, сообщает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

28 ноября Совет Федерации одобрил пакет поправок в Уголовный кодекс РФ, которые, помимо прочего, вводят в статью 159 ("мошенничество") шесть новых составов преступления. Теперь, помимо общего состава мошенничества (в обиходе называемого "бытовым"), в ст. 159 вводятся шесть отдельных подразделов: мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат (пособий, компенсаций, субсидий и т.д.), с платежными картами, при осуществлении предпринимательской деятельности, в сфере страхования, в сфере компьютерной информации.

"Раньше понятие "мошенничество" в УК было одно, - пояснил Андрей Назаров. - Если причиненный ущерб превышал 1 миллион рублей, этот автоматически считалось особо крупным размером и влекло за собой наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Для делового оборота сделка в 1 миллион рублей - практически нижний порог, и понятно, что под определение особо крупного мошенничества предпринимателю попасть было легче легкого".

"Теперь мошенничество в сфере предпринимательской деятельности выделено как отдельный состав, - подчеркнул Назаров. - Из него убраны квалифицирующие признаки группового преступления статьи 159 - бизнес практически всегда делается не в одиночку. Оставлены лишь два определения - крупный и особо крупный размер: полтора и шесть миллионов рублей, соответственно. Максимальная степень наказания, наоборот, понижена - с 10 лет по остальным составам статьи 159 до двух лет лишения свободы".

Изначально поправки, подготовленные "Деловой Россией", предусматривали за экономические преступления исключительно экономическое наказание - в виде штрафов, многократно превышающих сумму нанесенного ущерба. Пока что продвинуть такую меру не удалось, посетовал Назаров, но выразил уверенность, что в будущем мы к ней обязательно придем.

"Золотой Рог".