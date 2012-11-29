Россия вступила во Всемирную торговую организацию

В истории нашей страны 2012 год останется не только годом проведения саммита АТЭС, но и вступления России во Всемирную торговую организацию – единственный международный институт, занимающийся глобальными правилами торговли между государствами.

Путь завершен

К этому событию страна шла долго и не просто, отступая и возвращаясь к работе в разные годы в течение длительных 18 лет. Впрочем, сегодня специалисты напоминают, что желание стать участником международной торговой организации у руководства нашей страны возникло гораздо раньше. Еще за несколько десятков лет до появления ВТО прежние руководители тогда еще советского государства проявляли определенный интерес к предшественнице ВТО – Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ). Но по различным, прежде всего политическим, причинам этот интерес так и не привел страну в международную организацию.

Позже, когда Россия приступила к выстраиванию рыночных отношений в экономике, а в мире появилась ВТО, к этому вопросу вернулись снова, но в новых условиях опять не удавалось довести дело до конца – на этот раз препятствия были в основном экономическими: кризисы 1998 и 2008 годов. И только сейчас, когда в августе нынешнего года вступил в силу Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации, эта работа была полностью завершена. Россия наконец стала полноправным 156-м членом ВТО.

Решение о вступлении России в эту организацию, условия, на которых нас готовы были принять, с самого начала вызывали неоднозначную оценку как в бизнес-сообществе, так и среди экспертов. И даже сегодня, когда эмоции поутихли, специалисты осторожно говорят о возможных рисках для отдельных отраслей, да и в целом для экономики страны, как, собственно, и о потенциальных преимуществах членства в ВТО. Осторожность эта легко объяснима. До сих пор не известны условия в подробностях, пояснили нам в хабаровском министерстве экономического развития и внешних связей, пока специалисты знакомы только с ключевыми условиями, о деталях еще предстоит узнать.

Сам переговорный процесс проходил в закрытом режиме, но, как стало известно, наиболее острыми в ходе дискуссий оказались вопросы господдержки сельского хозяйства, фитосанитарного и ветеринарного контроля, квот на поставку продовольственной продукции, пошлин на древесину, а также вопрос промышленной сборки автомобилей.

Тем не менее одним из ключевых условий, как известно, является снижение пошлин, как импортных, так и экспортных. Средняя ставка таможенного тарифа будет снижена с 11,7% до 7,8%, средневзвешенный тариф уменьшится с 12,4% до 6,5%.

Ожидается, что в результате импортные товары станут дешевле, в то же время низкие экспортные пошлины откроют для российских продавцов, ориентированных на мировой рынок, больше возможностей. От этого выиграют, в первую очередь сырьевые отрасли, тем более что, по некоторым оценкам, порядка 70% экспорта России приходится на сырьевые товары. А в структуре экономики ДФО доля добычи полезных ископаемых составляет 55%, по отдельным регионам – еще больше, т. е. экономика округа имеет явно выраженный сырьевой характер.

В то же время новые условия торговли с иностранными государствами неизбежно приведут к усилению конкуренции на российском рынке. В оценке последствий прихода сильных конкурентов нет однозначных мнений. С одной стороны, конкуренция всегда способствовала развитию рынков, и в этом смысле сторонники вступления в ВТО возлагают на нее определенные надежды: усиление конкуренции активизирует процессы модернизации производства в России, поиска более эффективных решений. С другой – многие российские компании могут оказаться неконкурентоспособными со всеми вытекающими последствиями, в том числе социальными.

Где взять специалистов?

Положение дел в ДФО к тому же усугубляет сложная ситуация с трудовыми ресурсами, что наряду с устаревшими технологиями существенно сказывается на производительности. По оценкам профессора кафедры ММЭ ДВФУ Александра АБРАМОВА, производительность труда в расчете на одного занятого в экономике на российском Дальнем Востоке в 4 раза ниже, чем в Японии, в 6 раз – чем в США, в 2,5 – чем в Южной Корее и в 5 раз ниже, чем в Австралии.

– Единственный путь противостояния диктату импорта – повышение эффективности российских предприятий, внедрение современных технологий, – считает председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ. – Технологии, конечно, вызывают значительные траты, особенно в стартовом периоде, тем не менее одной из главных задач сейчас станет подготовка квалифицированных кадров, знакомых с современными технологиями. Людей необходимо переучивать.

Но отрасли на Дальнем Востоке испытывают дефицит не только высококвалифицированных специалистов, но и рабочих самых разных специальностей. Россия не брала обязательств в отношении доступа иностранной рабочей силы на свой рынок труда, поэтому ожидать серьезных потрясений, очевидно, особых оснований нет. Однако попытки восполнить этот дефицит иностранцами все же предпринимались, и, как показала практика, не всегда успешно.

«Кадровые проблемы актуальны для нас, может быть, в большей степени, чем на предприятиях в других отраслях, – говорит генеральный директор трикотажной фабрики «Виктория» (Биробиджан) Елена САМОЙЛЕНКО, – отрасль малопривлекательная из-за невысоких зарплат. Мы пытались восполнить недостаток рабочей силы за счет китайских рабочих. Но дело в том, что иностранный рабочий, если по-честному платить налоги за его привлечение, очень дорого обходится предприятию. Но я наивно полагала, что придет китаец и будет выдавать по две нормы, компенсируя траты на его привлечение. На деле оказалось, что найти квалифицированную швею или вязальщицу не так просто, а заниматься обучением рабочего, привлеченного на предприятие на год, – это сложный процесс. Я думаю, что в ближайшее время мы не будем пользоваться иностранной рабочей силой».

Иностранная рабочая сила, если ее использовать исключительно легально, оказалась малопривлекательной и в сельском хозяйстве. Например, рисоводческое хозяйство «Луговое» (Приморский край) в прошлом году впервые использовало иностранных рисоводов. «Мне не понравилось работать с китайцами, – сказал руководитель предприятия Николай ПИЛИПЕНКО, – это не только дорого, но еще и другая культура рисоводства».

Перемен не ждут

Между тем вступление России в ВТО не коснется двух третей экономики страны. И все же некоторые отрасли, столкнутся с определенными трудностями. Пострадает, по оценкам экспертов, прежде всего часть машиностроительных отраслей, например, сельхозмашиностроение, строительное машиностроение, отчасти автомобилестроение, поскольку пошлины на иномарки уменьшатся. Не лучшие времена ждут и легкую промышленность, хотя доля импортной продукции на российском рынке одежды и без того высока – она превышает 80%. К тому же более половины импорта – это одежда китайского производства.

К спорным вопросам эксперты относят ситуацию в финансовом секторе. Если банки сумели защитить свои интересы, то страховой рынок, вероятно, ждет ужесточение конкуренции со стороны иностранных страховщиков, от чего клиенты страховых компаний, конечно же, только выиграют. Но сложнее всего будет, очевидно, российскому агропрому.

Впрочем, как известно, уязвимые отрасли защищены длительными переходными периодами: от 3-х до 7-ми лет. Эксперты отмечают, что только треть тарифов будет снижена после вступления в ВТО, четверть – спустя три года, а остальные – через несколько лет. Наиболее долгие переходные периоды предусмотрены для автомобилестроения (например, пошлины на иномарки начнут снижаться с 2013 года и к 2017 г. сократятся в два раза – с 30 до 15% для новых автомобилей), сельского хозяйства и страхования. Филиалы зарубежных страховых фирм будут допущены на российский рынок лишь в августе 2021 года. Именно поэтому в ближайшей перспективе серьезных перемен все же ждать не стоит, тем более перемены многих отраслей вообще мало коснутся, так как их предприятия уже давно и успешно работают на мировом рынке.

В экономике Дальнего Востока таких предприятий оказалось не так уж и мало, ведь в структуре ВРП добыча полезных ископаемых занимает наибольшую долю – около четверти от общего объема. Именно поэтому в регионах, ориентированных, прежде всего, на добычу, вообще не ждут особых перемен.

– В Магаданской области моноотраслевая сырьевая структура экономики. Предприятия добывают в основном золото и серебро, и если от чего и зависят, то в первую очередь от мировых цен, а не от ВТО, – говорит заместитель председателя комитета экономики администрации области Татьяна МАЦЮК, – плюсом для них, вероятно, станет возможность дешевле ввозить сюда технику. Горнодобывающая промышленность не пострадает, энергетика тоже нет. В общем, мы надеемся на улучшения. Может быть, цена на какие-то продукты снизится или хотя бы не будет какое-то время повышаться.

Тем более не ждут ухудшения на Чукотке. Добывающие отрасли работают в основном в том же режиме, что и в соседней Магаданской области, а потребительский рынок, прежде всего продуктов питания, по словам заместителя начальника управления экономики региона Ларисы ГОНЧАРОВОЙ, зависит во многом от завоза, то есть госзакупок. До сих пор предпочтения отдавались отечественным производителям продукции. Доля продуктов питания собственного производства в ЧАО относительно небольшая.

В Амурской области рассчитывают, что вступление в ВТО улучшит условия для продажи железной руды, первичная переработка которой производится на территории области. Эта продукция продается на экспортных рынках, и теперь для нее будет увеличен доступ на новые рынки стран ВТО.

Дикой рыбе ВТО не помеха

Одной из наиболее значимых в масштабе Российской Федерации дальневосточных отраслей является рыбодобывающая. На долю ДФО приходится более 60% вылова. В Камчатском крае, например, в структуре экономики преобладает рыбопромышленный комплекс, поэтому экономика региона весьма чувствительна к любым изменениям в отрасли. Тем не менее и Камчатка, в общем-то, довольно спокойно оценивает перспективы вступления в ВТО.

– Мы занимаемся в основном экспортом продукции, поэтому думаю, что вступление в ВТО будет способствовать развитию нашего предприятия, – говорит заместитель председателя камчатского Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Василий КАПЛЮК. – Надеемся на то, что будет упорядочена ситуация с административными барьерами, созданными у нас в России, и что работа в соответствии со стандартами, признанными мировым сообществом, в целом упростит наше присутствие на мировом рынке. Сейчас мы пытаемся продавать нашу рыбу в Европе и Сибири. Но нам с нашей дикой рыбой пробиться на этот рынок сложно, к тому же доставка северным морским путем оказалась довольно дорогостоящей, экономически не выгодной. А наш региональный рынок для тех объемов, которые мы добываем, слишком мал. Поэтому перспективные для нас рынки – Китай и Корея. И мы надеемся на упрощение условий вывоза рыбной продукции на экспорт.

В то же время вступление России в ВТО приведет к усилению импортного давления на российский рыбный рынок, отмечают специалисты, облегчит доступ иностранных компаний, усложнит работу российских рыбопромышленных предприятий по реализации собственной продукции.

– Мы можем и не выдержать конкуренции с иностранными поставщиками рыбы на Дальний Восток, – считает Василий Каплюк. – Если говорить о европейской части российского рынка, то сейчас его буквально задавила Норвегия своей искусственно выращенной продукцией. Норвежская семга уже появляется и на Камчатке. Если уберут заградительные пошлины, то мы можем серьезно пострадать, потому что товар у них дешевый и качественный.

«Спорная» отрасль

Но, пожалуй, наибольшие опасения в регионах Дальнего Востока прозвучали в адрес сельскохозяйственной отрасли. Ситуация здесь самая непредсказуемая. Причем обстоятельства могут сложиться так, что сельское хозяйство не только что-то потеряет, как ему предсказывают многие эксперты, но и найдет свои выгоды. По крайней мере, в некоторых отраслях, прежде всего растениеводческих, сельхозпроизводители могут реально получить новые рынки и освободиться от практики применения к ним таких мер, как эмбарго.

А снижение импортных пошлин на машины, оборудование и транспортные средства в среднем на 20-30% может сделать их более доступными для сельхозпроизводителя, что в свою очередь ускорит процесс модернизации и внедрения новых технологий в отрасли. Впрочем, именно сельскохозяйственная машиностроительная отрасль наиболее активно противилась вступлению в ВТО.

Сложнее, видимо, придется животноводческим отраслям, прежде всего свиноводству. В последние годы в свиноводство Дальнего Востока пришли новые технологии, появились первые крупные проекты и отрасль стала понемногу переходить на уровень индустриального производства мяса, что, несомненно, сделало его конкурентоспособным продуктом по качеству. Но согласно договоренностям, пошлины на живых свиней с момента присоединения к ВТО упадут с 40 % до 5%. Это может привести к увеличению поставок на российский рынок этих животных, предназначенных на убой. Также с 25 до 15% снизится пошлина на ввоз мясопродуктов.

– У нас практически замкнутый производственный цикл, и единственное, чего нет, так это зерновых полей, – говорит генеральный директор ООО «Агроэнерго» из Хабаровска Владислав СТЕПАНОВ. – Поэтому последствия вступления в ВТО, которые испытает российский зерновой рынок, скажутся и на нашем производстве. Более серьезных рисков для него в настоящий момент я не вижу. Наше предприятие поставляет на рынок охлажденные и замороженные мясные полуфабрикаты. Но на сегодняшний день мы еще не удовлетворяем потребности Хабаровска в этих продуктах, не говоря о том, что ближайшие города тоже хотят потреблять охлажденное мясо. Поэтому среди местных производителей свинины у нас практически нет конкурентов. Тем более местных свиноводческих хозяйств не так много, и места на рынке хватает всем. Но если Китай начнет возить живых свиней на убой либо поставлять охлажденное мясо на наш рынок, то он, конечно, может стать нашим единственным конкурентом.

Впрочем, многое будет зависеть от ветеринарного контроля качества их продукции. Я изучал рынок Китая. У них мясо, полученное без применения ГМО, при кормлении животных экологически чистым сырьем, очень дорогое, поэтому если к нам повезут такого качества свинину, то мы в нормальных конкурентных условиях. А если повезут мясо, полученное на корме ГМО, то оно сильно будет отличатся по качеству от нашего, – подчеркивает Владислав Степанов.

В молочной промышленности пошлины будут уменьшены с 25 до 15%, что очевидно, снизит стоимость сухого молока для российских переработчиков. Основными поставщиками сухого сырья в Россию являются Украина и Белоруссия. В то же время от снижения цены могут пострадать дальневосточные фермерские хозяйства. Эксперты говорят о возможном перекосе в сторону восстановления сухого молока.

Стратегическими растениеводческими культурами на Дальнем Востоке России, как известно, являют соя и рис. Обе эти культуры довольно востребованы как на российском, так и зарубежном рынках. Снижение пошлин, безусловно, откроет большие возможности для торговли. Впрочем, сейчас сказать, как они скажутся на производителях этих продуктов, довольно сложно. Но росту производства риса в стране в последние годы в немалой степени способствовали именно заградительные пошлины. Тем более что урожайность риса в Приморском крае сегодня заметно уступает и краснодарским производителям, и китайским, что, несомненно, сказывается на его конкурентоспособности. Председатель СХПК «Луговое» Николай Пилипенко считает, что приморские производители сейчас остро нуждаются в помощи отечественной науки. Необходимы новые сорта риса, не уступающие по своим свойствам современным китайским семенам.

В то же время производство сои на Дальнем Востоке уже давно превышает возможности потребления этого продукта в ДФО. Четыре дальневосточных региона в общей сложности производят порядка 60% всей российской сои. В абсолютных лидерах Амурская область, которая поставляет на внутрироссийский рынок самые большие объемы. Но по причине дорогостоящих перевозок внутри нашей страны интересы амурских продавцов сои сейчас смещаются в сторону китайского рынка.

– Снижение экспортной пошлины на соевые бобы с 20% до 0% и соседство с КНР – крупнейшим импортером сои – может привести к перераспределению каналов сбыта соевых бобов в пользу экспорта, – говорит заместитель министра экономического развития Амурской области Оксана КУКШЕНЕВА. – Важное преимущество нашего соевого производства – сорта не ГМО, при правильной маркетинговой политике по реализации амурской сои и продуктов ее переработки она будет конкурентной.

Тем не менее именно Амурская область обращалась с просьбой обнулить экспортные пошлины в связи с большим урожаем в прошлом году. И разрешение было получено. Правда, воспользоваться им амурские продавцы сои так и не сумели. Как часто у нас бывает, это постановление было вскоре отменено в связи с вступлением в ВТО, и сегодня соя урожая прошлого года может уйти за границу только на действовавших ранее условиях, что сдерживает продажу.

Снижение пошлин в сельском хозяйстве, очевидно, продлит сроки окупаемости проектов в сельском хозяйстве. Компенсировать эти потери сельхозпроизводителям в этой ситуации может господдержка, хотя здесь ожидаются определенные изменения. Если говорить о сумме, то она будет снижаться уже в ближайшие годы с $9 млрд в 2012-2013 гг. до $4,4 млрд к 2018 году. Впрочем, эксперты отмечают, что в действительности поддержка как раз и находилась в пределах $4,5 млрд, поэтому сразу после вступления страны в ВТО объемы поддержки отрасли резко увеличатся по сравнению с предыдущими годами. По крайней мере, на бумаге.

– Господдержка сельского хозяйства сохраняется, но субсидии будут сокращаться, – говорит Виктор Горчаков. – Можно не платить крестьянину за урожай, а сделать ему, например, бесплатно дорогу. Подобные инфраструктурные проекты и берет на себя государство. Этот обходной путь прямых запретов ВТО на поддержку сельского хозяйства не является нарушением закона. Известно, что в США государство в значительной степени дотирует фермеров. А объединенная Европа около $200 млрд вкладывает в развитие сельского хозяйства. Мы хотели $9 млрд оставить на эти цели на всякий случай, но в снижении этой цифры никакой трагедии нет, тем более мы не выбирали полностью даже ту поддержку в 4-5 млрд, которая была до этого.

Но косвенное субсидирование через инфраструктурные, научно-исследовательские проекты, поддержку страхования и т. д. может в значительной степени влиять на себестоимость и способствовать повышению эффективности отечественного сельхозпроизводства. Тем более в ситуации, когда сниженные импортные пошлины откроют российский рынок для иностранных сельхозпроизводителей.

Лес в переработку

Одной из статей экспорта дальневосточных регионов в страны АТР является продукция лесного комплекса. За рубеж вывозят в основном необработанный лес, а также продукцию первичной переработки леса. В обратном направлении, как известно, поставляется продукция с высокой добавленной стоимостью.

Несмотря на то что объем переработанной древесины в ДФО увеличивается, ее доля остается низкой. Например, в Хабаровском крае сегодня перерабатывается 30% от объема заготовленной древесины, в Амурской области 19%. Отмена вывозных пошлин, считают в амурском минэкономразвития, не приведет к дефициту лесосырьевых ресурсов для их переработки.

Тем не менее именно эти пошлины обсуждали особенно остро. Переговорный процесс зашел в тупик в 2006 году, когда Россия повысила ввозные пошлины на древесину с 6,5 до 25%. Страны ЕС эту инициативу восприняли весьма болезненно и поставили ультиматум: если пошлины не снизятся, ЕС не даст своего согласия на присоединение России к ВТО. В результате решение заморозили, но при этом Москва предупредила, что повысит ставки с 2012 года до 80%, если вопрос о вступлении в ВТО снова не будет решен.

Сейчас в лесопромышленном комплексе региона реализуются несколько проектов в области освоения лесов и увеличения объемов переработки. В Хабаровском крае планируют к 2015 году перерабатывать 50% заготовленного леса, в Амурской области строятся несколько перерабатывающих заводов, которые увеличат объемы переработанной древесины на 20%. В Приморском крае уже построены новые заводы, в том числе и с участием японских инвестиций, запущены новые технологические линии.

Сокращение квот Дальнего Востока коснется не в полной мере. Как пояснили в приморской компании «Тернейлес», не все породы древесины попали под это снижение, поэтому для дальневосточных компаний по многим позициям пошлина останется на прежнем уровне 25%. В то же время дальневосточная лесная промышленность потеряла надежды на повышение пошлин на вывоз необработанного леса, объявленное несколько лет тому назад. А ведь именно это так и не вступившее в силу решение стимулировало компании строить перерабатывающие заводы.

По новым правилам

И все-таки прогнозы специалистов на новую жизнь в большей степени обнадеживающие и позитивные.

Вступление России в ВТО несет в российское законодательство стабильные, предсказуемые правила игры и единые подходы в применении механизмов регулирования внешнеэкономической деятельности, отмечают эксперты. Распространение этих правил повышает инвестиционную привлекательность, в том числе и для иностранных инвесторов, и делает более предсказуемым экономический и правовой климат для субъектов экономики.

Кроме того, хоть и не сразу, но тем не менее в недалекой перспективе существенно улучшатся условия доступа на мировые рынки российских товаров и услуг. Не стоит драматизировать ситуацию, говорят специалисты, задача для бизнеса сейчас – учиться жить в условиях ВТО и грамотно использовать новые возможности.

Елена Абашева, «Дальневосточный капитал».