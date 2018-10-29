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"Русская Рыбопромышленная Компания" начнет выпуск премиальной продукции из минтая совместно с группой "Agama"
Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) и группа «Agama» подписали долгосрочное соглашение о совместном выпуске продукции премиального качества из минтая в категории «готово к приготовлению».
Под объединенным брендом «Agama-Nordeco» (Nordeco – розничный бренд РРПК) будут выпускаться порционные 100-граммовые плитки филе и фарша из блочного филе и фарша минтая, а также филе минтая в индивидуальной упаковке. Вся продукция будет производиться на мощностях компании «Agama» из сырья РРПК однократной заморозки (замороженного в море) без полной дефростации в процессе переработки, что обеспечит сохранение полезных свойств и вкусовых качеств минтая.
Соглашение подписали генеральный директор РРПК Федор Кирсанов и генеральный директор ГК «Agama» Юрий Алашеев.
«Мы высоко ценим опыт и экспертизу компании «Агама» в области производства и продвижения высококачественной рыбопродукции, - прокомментировал Федор Кирсанов. – Уверен, что совместный бренд «Agama-Nordeco» станет гарантией неизменно высокого качества продукции из минтая, ценные свойства которой мы открываем для российского потребителя».
«Агама всегда делала и делает всё, чтобы гарантировать российскому покупателю максимальное качество рыбы и морепродуктов, что невозможно без тесной интеграции с производителями сырья, - сказал Юрий Алашеев. - Долгосрочное сотрудничество с таким стабильным и стратегически мыслящим партнёром, как РРПК, убеждены, позволит надежно обеспечить россиян безукоризненными продуктами из минтая».
В соответствии с контрактом РРПК начнет поставки сырья группе «Agama» с декабря текущего года. На прилавках продукция под брендом «Agama-Nordeco» появится в первом квартале 2019 года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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