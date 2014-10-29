Отчитываться в ПФР с 2015 года придется только через Интернет

С 2015 года число работодателей, сдающих отчетность по Интернету, увеличится в связи с вступлением в силу закона от 28.06.2014г. № 188-ФЗ, в соответствии до 25 снижается минимальное количество работников, при котором плательщики страховых взносов обязаны представлять отчетность в Пенсионный фонд с помощью электронного документооборота.

Сейчас законодательством предусмотрена обязанность работодателей представлять отчетность в Пенсионный фонд в электронном виде с электронной цифровой подписью, если численность сотрудников организации превышает 50 человек.

В Приморском крае более 32 тыс. работодателей сдают отчетность в ПФР в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Электронный документооборот – наиболее удобный способ сдачи отчетности. Подключившись к нему, можно сдавать отчетность непосредственно из офиса в любое время суток, гарантированно получать подтверждение доставки, которое имеет юридическую силу, в том числе в спорных ситуациях, высвободить рабочее время бухгалтера, оперативно получать реестры платежей для сверки перечисленных страховых взносов в ПФР, информацию об изменениях в пенсионном законодательстве.

Кроме того, в случае, если у страхователя есть соглашение с ПФР об электронном документообороте, ему не составит труда открыть свой «Личный кабинет» плательщика страховых взносов, достаточно лишь пройти процедуру регистрации на сайте и получить код активации заказным письмом либо по телекоммуникационным каналам связи.

Услуги электронного документооборота приморским работодателям предоставляют 6 компаний: «Калуга-Астрал», «СКБ-Контур», «Сервер-Центр», «Тензор», «ТАКСКОМ», «Инфортекс».

Сдавать отчетность работодатели, как и прежде, обязаны ежеквартально. Отчетная кампания за 1-е полугодие 2014 года заканчивается 15 августа, уже отчиталось 71% предприятий. Всего в органах ПФР ждут отчетность от 57,5 тысяч работодателей.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.