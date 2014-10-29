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"Турпомощь" обнародует список недобросовестных отелей
Ассоциация «Турпомощь» будет публиковать на своем сайте список отелей, которые недобросовестно ведут себя по отношению к российским туристам, сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» вице-президент ассоциации Александр ОСАУЛЕНКО.
Он добавил, что такое решение было принято в ходе заседания наблюдательного совета «Турпомощи» 22 октября на фоне случаев выселения из отелей, а также попытки получить повторную оплату проживания от клиентов обанкротившихся в этом году туроператоров.
С середины лета о невозможности исполнить свои обязательства заявили более 15 туркомпаний. В их числе: петербургский туроператор «Фирма Нева», компания «Роза ветров Мир», туроператоры «Экспо-Тур», «Идеал-Тур», «Лабиринт», группа компаний «ИнтАэр», туроператор «Нордик Стар», турагентство «Сургуткурорт», туроператор «Ветер странствий», турагентство «Формула хорошего отдыха», туристический оператор «Этюд», брянский «Милана тур», туркомпания «Атлас», туроператоры «Солвекс-турне» и «Южный Крест», турфирма «Море солнца», туроператор «Верса». По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в результате пострадали около 130 тыс. россиян.
Ассоциация «Турпомощь» также планирует запустить до конца года антидемпинговый проект «Турбарометр».
«Сейчас мы сделали рассылку по ряду регионов с запросами о наиболее популярных направлениях и анализом цен на эти направления от лучших компаний этих регионов. Таким образом мы хотим показать потребителям, каковы реальные цены на туристический продукт, чтобы они сделали определенные выводы. «Турбарометр» станет антидемпинговым проектом», - сказал Александр Осауленко.
Рд экспертов отмечали, что причиной кризиса рынка и массовых банкротств туроператоров в этом году стала демпинговая политика компаний. Как заявила ранее пресс-секретарь РСТ Ирина ТЮРИНА, турист, купивший путевку по рыночной цене, значительно снижает свои риски.
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