Yota добавит регионов

ООО «Скартел» (бренд Yota) к началу 2016 года увеличит число субъектов, в которых доступны продукты оператора, до 75 с нынешних 44. Затраты компании при выходе в новые регионы будут преимущественно связаны с организацией маркетинга и продаж, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Мы развиваемся экстенсивно, у нас есть процесс запуска новых субъектов. До конца года их количество должно вырасти примерно в два раза», - сообщил операционный директор компании Владимир ДОБРЫНИН.

«Скартел» работает по модели виртуального оператора связи (MVNO) на сетях «МегаФона» с августа прошлого года. «МегаФон» купил оператора в октябре 2013 года у своего акционера Garsdale (контролируется Алишером УСМАНОВЫМ и его партнерами) за $1,85 млрд (включая $566 млн долга). На момент покупки «Скартел» владел LTE-сетями в двух десятках регионов РФ, а также лицензиями на LTE-частоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц (спаренные полосы по 30 Мгц) на всей территории страны.

В прошлом году «Скартел» передал материнской компании всю инфраструктуру LTE, но бренд Yota был сохранен. Под этим брендом в ряде регионов РФ «Скартел» оказывает услуги мобильной передачи данных и голосовой связи.

По данным исследовательской компании «ТМТ Консалтинг», у Yota 1,6 млн абонентов.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.