Ходорковскому не достанется компенсации за ЮКОС

Леонид Невзлин, которому бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский ранее передал свою долю в компании, не намерен поделиться со своим бывшим партнером выплатами со стороны России по решению третейского суда в Гааге. Об этом сообщает радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на слова Невзлина.

«Как это говорят в России: "умерла, так умерла" — передал, так передал. Это же не вопрос каких-то келейных соглашений. Он мне передал доли, и я ими пользуюсь», — сказал Невзлин. Сам Михаил Ходорковский ранее приветствовал решение суда в Гааге и отметил, что не претендует на выплаты.

Ранее сообщалось, что Третейский суд в Гааге частично удовлетворил иск бывших акционеров нефтекомпании ЮКОС против России, обязав государство выплатить 50 миллиардов долларов вместо 114 миллиардов. В Гааге посчитали, что Россия нарушила Энергетическую Хартию и незаконно присвоила себе активы ЮКОСа.

Россия, по решению суда, должна передать эту сумму истцам до 15 января 2015 года. Если государство не выплатит деньги к этому времени, то начнется начисление процентов. В течение десяти дней с момента оглашения приговора Россия имеет право обратиться в нидерландские суды, чтобы подать заявление об аннуляции решения. В Москве заявили о намерении обжаловать это решение.

Российская нефтяная компания ЮКОС существовала с 1993 по 2007 года. 1 августа 2006 года ЮКОС признали банкротом по заявлению синдиката иностранных банков, которым компания задолжала около 500 миллионов долларов. Позднее этот долг выкупила «Роснефть». В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007 года ЮКОС ликвидировали.

ZRPRESS.RU, Владивосток.