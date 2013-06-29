Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Авиаперелеты станут дешевле на 10% за счет введения системы невозвратных билетов
Сегодня россияне могут вернуть авиабилет не позднее чем за сутки до вылета, и при этом им не грозят никакие штрафы.
Министерство транспорта внесло в Госдуму предложение разрешить «недорогим» иностранным летчикам работать в российских авиакомпаниях
В профильном ведомстве уже разработали поправки в Воздушный кодекс, которые дадут возможность авиакомпаниям продавать невозвратные билеты. В купе с получением разрешения нанимать «недорогих» зарубежных пилотов, в случае одобрения Госдумой законодательной инициативы это поможет на 10% уменьшить цены на билеты в экономическом классе.
Стоит отметить, что в 2012 году авиакомпании России недополучили почти 37 миллиардов рублей. Причиной, по словам заместителя главы Министерства транспорта Валерия Окулова, как раз стало отсутствие системы невозвратных тарифов на авиабилеты. В итоге за убытки авиакомпаний заплатили пассажиры: все эти средства были переложены на цену билета.
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Васильев выступает с альтернативным предложением. Он считает, что стоимость авиабилетов можно было бы снизить на 7% - стоит только отменить НДС. Правда на данный момент этот вариант развития событий видится ему труднореализуемым, так как против такой меры выступает Министерство финансов.
Следует напомнить, что соответствующие положения по невозвратному тарифу исчезли из Воздушного кодекса РФ еще в 2007 году. Сегодня россияне могут вернуть авиабилет не позднее чем за сутки до вылета, и при этом им не грозят никакие штрафы.
Некоторые эксперты предлагают на 3% снизить стоимость билетов за счет сдерживания роста цен на услуги аэропортов. Правда, в решении этой задачи без помощи государства не обойтись. Оно должно изыскать средства, чтобы вложит их в реструктуризацию инфраструктуры аэропортов, ведь, по словам экспертов, сейчас она пребывает в не самом лучшем состоянии и используется далеко не так экономично и эффективно, как могла бы.
Однако наиболее популярным предложением в вопросе снижения стоимости билета на самолет является на сегодняшний день идея отказаться от включения в цену билета стоимости перевозки багажа (это в случае, если пассажир изначально не планирует брать его с собой, а желает ограничиться лишь ручной кладью не более 10 килограмм веса).
Стоит отметит, что если все пожелание ависообщества по снижению цены авиабилета будут учтены, то итоговая его стоимость для рядового россиянина уменьшится чуть ли ни на треть.
Как писал Gudok.ru ранее, для снижения стоимости билета Минтранс готовит серию изменений в воздушное законодательство, которые в итоге должны создать благоприятные условия для появления низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на внутреннем рынке.
Уведомление о подготовке таких изменений опубликовано на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.
Напомним, что Счетная палата России рекомендовала «Аэрофлоту» в апреле 2013 года развивать сегмент низкобюджетных перевозок, чтобы оптимизировать стоимость авиабилетов. Однако генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев подчеркнул, что для этого будет необходимо не только внести изменения в Воздушный кодекс и в авиационные правила, но и восполнить нехватку квалифицированных пилотов. «Законодательство не позволяет привлекать пилотов из-за границы, даже из СНГ. Если создавать лоукостера с парком в 15 самолетов, то нужно 80 пилотов. У нас есть предварительные контракты с квалифицированными пилотами из Украины и Казахстана, которые хотят вернуться в Россию, но нынешнее законодательство этого не позволяет», - пояснил кадровую ситуацию Савельев.
Кстати, экономным авиапассажирами пообещали конкуренцию среди отечественных лоукостеров. Как отмечается в распоряжении правительства Росии по программе «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» в 2013 году в РФ возникнет одна низкобюджетная авиакомпания, а в 2014 году – как минимум 2.
Елена Казакова, Gudok.Ru.
Новости тематики
- Новые штрафы, "уголовка" и ОСАГО
- "ЭРА-ГЛОНАСС" переоснастят
- Платежи за "Платон" не будут поднимать год
- Электропоезда перейдут на федеральные рельсы
- За первый квартал пассажиров добавили только "Аэрофлот" и "Россия"
- "Трансаэро" не планирует останавливать полеты и заявляет о репутационной дискредитации
- Кто заплатит за высокоскоростные амбиции России и Китая?
- Президент РЖД высказался начистоту
- Лоукостер "Добролет" свой первый полет совершит весной 2014 года
- Железная дорога вводит электронную регистрацию
Новости раздела
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
- Спад в строительной отрасли достиг дна
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
- Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
- "Евросеть" и "Связной" станут единым целым
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
Ну теперь таджики будут не только водителями автобусов и такси но и пилотами! Пицец!