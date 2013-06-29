Авиаперелеты станут дешевле на 10% за счет введения системы невозвратных билетов

Сегодня россияне могут вернуть авиабилет не позднее чем за сутки до вылета, и при этом им не грозят никакие штрафы.

Министерство транспорта внесло в Госдуму предложение разрешить «недорогим» иностранным летчикам работать в российских авиакомпаниях

В профильном ведомстве уже разработали поправки в Воздушный кодекс, которые дадут возможность авиакомпаниям продавать невозвратные билеты. В купе с получением разрешения нанимать «недорогих» зарубежных пилотов, в случае одобрения Госдумой законодательной инициативы это поможет на 10% уменьшить цены на билеты в экономическом классе.



Стоит отметить, что в 2012 году авиакомпании России недополучили почти 37 миллиардов рублей. Причиной, по словам заместителя главы Министерства транспорта Валерия Окулова, как раз стало отсутствие системы невозвратных тарифов на авиабилеты. В итоге за убытки авиакомпаний заплатили пассажиры: все эти средства были переложены на цену билета.



Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Васильев выступает с альтернативным предложением. Он считает, что стоимость авиабилетов можно было бы снизить на 7% - стоит только отменить НДС. Правда на данный момент этот вариант развития событий видится ему труднореализуемым, так как против такой меры выступает Министерство финансов.



Следует напомнить, что соответствующие положения по невозвратному тарифу исчезли из Воздушного кодекса РФ еще в 2007 году. Сегодня россияне могут вернуть авиабилет не позднее чем за сутки до вылета, и при этом им не грозят никакие штрафы.



Некоторые эксперты предлагают на 3% снизить стоимость билетов за счет сдерживания роста цен на услуги аэропортов. Правда, в решении этой задачи без помощи государства не обойтись. Оно должно изыскать средства, чтобы вложит их в реструктуризацию инфраструктуры аэропортов, ведь, по словам экспертов, сейчас она пребывает в не самом лучшем состоянии и используется далеко не так экономично и эффективно, как могла бы.



Однако наиболее популярным предложением в вопросе снижения стоимости билета на самолет является на сегодняшний день идея отказаться от включения в цену билета стоимости перевозки багажа (это в случае, если пассажир изначально не планирует брать его с собой, а желает ограничиться лишь ручной кладью не более 10 килограмм веса).



Стоит отметит, что если все пожелание ависообщества по снижению цены авиабилета будут учтены, то итоговая его стоимость для рядового россиянина уменьшится чуть ли ни на треть.



Как писал Gudok.ru ранее, для снижения стоимости билета Минтранс готовит серию изменений в воздушное законодательство, которые в итоге должны создать благоприятные условия для появления низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на внутреннем рынке.



Уведомление о подготовке таких изменений опубликовано на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.



Напомним, что Счетная палата России рекомендовала «Аэрофлоту» в апреле 2013 года развивать сегмент низкобюджетных перевозок, чтобы оптимизировать стоимость авиабилетов. Однако генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев подчеркнул, что для этого будет необходимо не только внести изменения в Воздушный кодекс и в авиационные правила, но и восполнить нехватку квалифицированных пилотов. «Законодательство не позволяет привлекать пилотов из-за границы, даже из СНГ. Если создавать лоукостера с парком в 15 самолетов, то нужно 80 пилотов. У нас есть предварительные контракты с квалифицированными пилотами из Украины и Казахстана, которые хотят вернуться в Россию, но нынешнее законодательство этого не позволяет», - пояснил кадровую ситуацию Савельев.



Кстати, экономным авиапассажирами пообещали конкуренцию среди отечественных лоукостеров. Как отмечается в распоряжении правительства Росии по программе «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» в 2013 году в РФ возникнет одна низкобюджетная авиакомпания, а в 2014 году – как минимум 2.



Елена Казакова, Gudok.Ru.

