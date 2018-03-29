Ставка пошла вниз

Банки консервативно подходят к отбору заемщиков, поэтому рост ипотечного и потребительского кредитования в России на данный момент не создает рисков превышения инфляцией 4%. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам совета директоров регулятора, на котором принято решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пункта - до 7,25% годовых.

«Неценовые условия кредитования юридических лиц в основном остаются сдерживающими, банки по-прежнему консервативно подходят к отбору заемщиков и увеличению объемов кредитования. Рост ипотечного и потребительского кредитования пока не создает рисков превышения инфляцией 4%», - указывают в ЦБ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.