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Компании обяжут раскрыть информацию о своих бенефициарах
Правительство внесет в Госдуму законопроект об обязательном раскрытии информации о бенефициарах юридических лиц. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт кабмина.
Документ разработан Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний. Он предлагает обязать юрлица получать, хранить и обновлять информацию о своих конечных владельцах. Им также предстоит документально подтверждать достоверность этой информации и предоставлять ее по запросам федеральных органов исполнительной власти, список которых утвердит правительство.
За неисполнение требования предусмотрена административная ответственность. Размер взыскания для должностных лиц составит от 30 до 50 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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