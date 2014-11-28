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В 2014 году "Газпром" направил на газификацию 28,8 млрд рублей
28 Ноября 2014, 18:40 | В России
Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел вопрос о развитии ресурсной базы «Газпрома» для обеспечения газификации регионов России.
Было отмечено, что газификация российских регионов — одно из приоритетных социально значимых направлений работы компании. Только с 2005 по 2013 годы «Газпром» направил на эти цели около 214 млрд руб. (не считая затрат на строительство газопроводов-отводов и газораспределительных станций). Это позволило ввести в эксплуатацию 1527 межпоселковых газопроводов протяженностью почти 22 тыс. км, газифицировать около 600 тыс. квартир и домовладений, более 3600 котельных в 2700 населенных пунктах. В результате проведенной работы средний уровень газификации в России вырос на 12% и превысил 65%, сообщили ZRPRESS.Ru в Управлении информации ОАО «Газпром».
Эта работа продолжается. В текущем году «Газпром» направляет на газификацию 28,8 млрд руб.
Досье ZRPRESS: «Газпром» — крупнейшая компания в мире по запасам природного газа. Разведанные запасы категорий А+В+С1 (по отечественной классификации) составляют 35,7 трлн куб. м — 72% от российских и 17% от мировых. Разведанные запасы компании расположены, в основном, на территориях Уральского (70%) и Северо-Западного (12%) федеральных округов, а также в Южном (7%), Дальневосточном (4%), Приволжском (2%) и Северо-Кавказском (0,1%) округах.
Компания ведет планомерную масштабную работу по развитию минерально-сырьевой базы (МСБ). В «Газпроме» реализуется Программа развития МСБ, предусматривающая ее расширенное воспроизводство. В результате реализации Программы на территории России в 2013 году прирост запасов газа составил 646,9 млрд куб. м. Восполнение запасов газа по отношению к объемам добычи достигло 133%. Таким образом, девятый год подряд компания обеспечила превышение прироста запасов природного газа над его добычей.
В настоящее время компания ведет геологоразведочные работы во всех федеральных округах, кроме Центрального и Крымского. Особое внимание уделяется ускоренной подготовке запасов углеводородов к промышленному освоению в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, где в ближайшее десятилетие рост потребления газа будет превышать общероссийский. Этот рост будет обеспечиваться за счет создания здесь газохимических и газоперерабатывающих производств, а также газификации, прежде всего — вдоль трассы газопровода «Сила Сибири».
На заседании было отмечено, что газоснабжение российских потребителей с учетом активного развития газификации, а также выполнение компанией экспортных обязательств полностью обеспечены минерально-сырьевой базой «Газпрома» на длительную перспективу. Профильным подразделениям компании поручено продолжить работу по развитию ресурсной базы.
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Теги: газификация газпром
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