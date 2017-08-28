Делать деньги стало лучше, делать деньги стало веселей

Индекс экономического настроения во II квартале этого года продолжил рост и достиг высшей отметки за последние 2,5 года — 96,6 пунктов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом говорится в аналитических материалах Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, с которыми ознакомились «Известия». Бизнесмены, принявшие участие в опросе, сообщили, что в достаточной мере адаптировались к новой реальности и благодаря этому обеспечили выход своего производства из состояния рецессии. Предприниматели отмечают, что для более активного развития им не хватает спроса на их продукцию и услуги.

Российская экономика вышла из рецессии и постепенно набирает темпы. ВВП по итогам этого года может вырасти больше, чем на 2%, заявил недавно министр экономического развития Максим Орешкин. Инфляция также снижается быстрее, чем рассчитывал ЦБ. В августе впервые за последние шесть лет в России ожидается дефляция, а по итогам года инфляция может составить 3,8%, что ниже заявленной Центробанком цели в 4%. Постепенно восстанавливается и потребительский спрос: растут зарплаты, замедляется падение доходов населения.

На этом фоне улучшается и настроение бизнеса, свидетельствуют данные исследования НИУ ВШЭ об индексе экономического настроения. Это показатель, характеризующий уверенность предпринимателей в простоте, удобстве и легкости ведения их бизнеса в будущем. Во II квартале индекс экономического настроения увеличился на 0,5 пункта и составил 96,6 балла, что стало лучшим результатов за последние 10 кварталов. Но всё же значение этого индекса остается ниже своего среднего уровня в 100 пунктов, отмечают авторы документа.

«Исходя из мнений респондентов, выявляемых в конъюнктурных опросах на протяжении последних четырех кварталов, можно с уверенностью констатировать, что предприниматели, возглавляющие предприятия и организации базовых отраслей экономики, в достаточной мере адаптировались к новой реальности и благодаря этому обеспечили выход экономики из состояния рецессии, переводя ее в зону расширения», — говорится в исследовании.

Единственная отрасль, которая, по мнению респондентов, пока не может справиться с большинством экономических проблем, — это строительство. Но и здесь наблюдаются определенные сигналы, что уже к середине осени ситуация может улучшиться. Об этом косвенно свидетельствуют ожидания респондентов на краткосрочную перспективу и замедление снижения доходов населения, что является необходимым условием для жилищно-строительного сегмента.

Среди факторов, ограничивающих развитие бизнеса, во II квартале 2017 года доминировал дефицит спроса на продукцию или услуги: его негативное воздействие констатировали около половины респондентов из всех наблюдаемых отраслей, отмечается в исследовании. Также развитие бизнеса по-прежнему осложняют проблемы финансового характера: недостаток средств и высокий уровень налогообложения.

Авторы исследования прогнозируют рост экономики России в ближайшие три года на уровне 1,7–2,5%.

«Для полного счастья» бизнесу сейчас действительно не хватает спроса на свою продукцию, а повысить его можно, нарастив объемы несырьевого экспорта, заявил «Известиям» глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.

— В первую очередь бизнесу нужно увеличить рынки сбыта. Сделать это можно за счет наращивания экспорта. Недостаточно будет просто увеличить поставки куда-то на 20%, необходимо кратное увеличение экспорта в два или три раза. И без господдержки тут не обойтись, — считает Александр Калинин.

По его мнению, бизнесу нужно упростить доступ к участию в закупках государственных организаций и госкомпаний. Сейчас квота на закупки госкомпаниями у представителей малого и среднего бизнеса составляет 18%, а этого, как считает руководитель «Опоры России», всё же недостаточно.

Аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов прогнозирует рост экономики в ближайшие годы на уровне 1,5–2% из-за консервативной бюджетной политики, но при этом указывает, что именно благодаря такому поведению Минфина инфляция держится на низких уровнях.

— Формально мы из кризиса вышли в этом году: экономика начала расти. Но Минфин не спешит наращивать расходы, что в текущих условиях является правильным. Если ведомство Антона Силуанова сейчас начнет массово тратить и в разы повышать зарплаты, это приведет к резкому росту потребительского спроса и, как следствие, — к скачку инфляции. Да, ВВП тогда у нас вырастет больше, чем на 2%, но и инфляция будет уже не 4%, — пояснил Станислав Мурашов.

НИУ ВШЭ строит свою оценку индекса экономического настроения по данным, полученным в ходе опросов Росстата. Росстат проводит их среди 20 тыс. руководителей предприятий и 5 тыс. взрослых россиян.