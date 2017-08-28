АО "ННК "Актив" сменило название

В целях оптимизации организационной структуры и повышения эффективности управления дочерними предприятиями в рамках действующей бизнес-модели внутри группы ННК на базе ранее существующего АО «ННК «Актив» (дата создания 26 ноября 2001 г.) создан управляющий центр, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В связи с этим АО «ННК-Актив» 24 августа 2017 г. переименовано в АО «Нефтегазхолдинг».