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Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
За принятие законопроекта проголосовали 145 сенаторов.
Законопроект предусматривает, что федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» будет преобразовано в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству. В нем прописаны нормы размещения отделений почтовой связи, а также порядок передачи имущественного комплекса предприятия из ФГУП в акционерное общество.
«Я бы хотел сказать большое спасибо членам Совета Федерации, которые стали соавторами данного законопроекта и приняли активное участие в его доработке. Как руководитель Почты России я проехал за последний год более 30 регионов, и везде актуальна качественная работа предприятия. Формат акционерного общества со 100%-ным госучастием позволит повысить качество почтовых услуг, предоставляемых населению, и увеличить эффективность сети отделений почтовой связи», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.
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