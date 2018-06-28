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Грядет переход к эскроу-счетам

28 Июня 2018, 09:40 | В России

Госдума приняла закон, направленный на усиление контроля и ответственности в сфере долевого строительства и переход на новую систему финансирования жилищного строительства.

Документ исключает возможность привлечения средств граждан через жилищные сертификаты, ограничивает привлечение средств через жилищно-строительные кооперативы, обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях и вводит солидарную ответственность бенефициаров застройщиков за причиненные дольщикам убытки.

С 1 июля 2018 года даже для тех проектов, которые уже сейчас реализуются, предлагается ввести банковское сопровождение. Каждый застройщик должен открыть отдельный банковский счет в уполномоченном банке и вести все расчеты только с этого счета. При этом банк будет оценивать целевое назначение всех этих платежей. Для тех проектов, которые будут начаты с 1 июля этого года, банковское сопровождение также будет включать в себя право банка останавливать проведение расчетов, если будет подозрение на нецелевое использование этих средств, пояснял ранее глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Закон предусматривает поэтапный переход к новой модели финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов. С 1 июля 2018 года использование эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков будет носить добровольный характер, с 1 июля 2019 года - обязательный. При этом на средства дольщиков на эскроу-счетах будет распространяться система страхования вкладов, а максимальное возмещение по такому счету станет возможно в пределах 10 млн рублей.

Застройщикам предоставляется возможность возводить дома по нескольким разрешениям на строительство в рамках одного проекта планировки территории, а также привлекать целевые займы от основного общества с установлением ограничений по их объему (20% от стоимости стройки) и размеру процентной ставки. Ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ более чем на 2 процентных пункта. Застройщики будут вправе осуществлять продажу и аренду нежилых помещений, машино-мест в многоквартирном доме или ином объекте недвижимости с момента выдачи им разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства наделяется полномочиями по финансированию завершения строительства проблемных объектов. Закон также обеспечивает возможность передачи застройщикам, принявшим на себя обязательство по достройке проблемных объектов, земельных участков в аренду без проведения торгов на основании распоряжения глав регионов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: долевое строительство  жилье 



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