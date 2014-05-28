Справочная информация по объектам недвижимости стала доступна в режиме online

По данным Управления Росреестра по Приморскому краю в открытом доступе теперь можно познакомиться с общей информацией об интересующем объекте недвижимости в любой точке страны, включая его размеры, точный адрес, зарегистрированные на него права и наличие обременений. Причем воспользоваться сервисом на сайте Росреестра можно бесплатно в режиме реального времени.

Чтобы провести поиск надо войти в раздел «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на Портале Росреестра и ввести известную часть данных об объекте. Чтобы получить весь возможный объем информации об объекте, поиск его может быть проведен по кадастровому номеру, условному номеру или адресу фактического местонахождения этого объекта.

Полученные данные, однако, не могут быть использованы для официальной подачи документов в другие организации и их рассмотрения. Но они могут быть полезны потенциальным покупателям и специалистам рынка недвижимости, которые таким образом могут получить полезные сведения, необходимые для предварительной оценки объекта, с которым предполагается иметь дело.

Не каждый запрос сегодня удовлетворяется. Поиск может дать ответ «Существующий по документам объект отсутствует на сайте» или «Не найдены данные, удовлетворяющие Вашему запросу. Попробуйте изменить запрос». Как отмечают специалисты Росреестра, это временные трудности.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.