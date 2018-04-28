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"Евросеть" и "Связной" станут единым целым

28 Апреля 2018, 17:45 | В России

В результате консолидации ожидается запуск новых продуктов и услуг

ПАО "МегаФон", владеющее 100% акций группы компаний "Евросеть", и группа SLV, контролирующий акционер группы компаний "Связной" подписали соглашение об объединении розничных сетей "Связной" и "Евросеть", говорится в пресс-релизе компании, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, ПАО "МегаФон" приобретает миноритарную долю. В соответствии с условиями соглашения дочерняя компания "МегаФона" Lefbord Investment Limited передаст 100% акций компании Euroset N.V., которая владеет операционными компаниями группы "Евросеть", кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании группы Связной. В итоге компания Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс 1 акцию и 2 места в совете директоров в объединенной компании. Стороны рассчитывают завершить сделку к середине мая.

Объединение двух ключевых игроков на рынке технологичного ритейла создает дополнительные возможности для развития. В результате консолидации ожидается запуск новых продуктов и услуг, расширение партнерских отношений и увеличение ключевых финансовых показателей. Объединенная компания продолжит активное развитие собственной платформы онлайн-продаж и реализацию стратегии омниканального развития. По итогам 2017 года выручка от онлайн-продаж Объединенной компании составила примерно 22 миллиарда рублей.

Объединенная компания будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий по числу собственных магазинов (более 5 тысяч) и видит свою миссию в увеличении доступности и понимания потребителями современных высокотехнологичных продуктов. С этой целью более 30 тысяч продавцов-консультантов помогают клиентам актуализировать свои знания в мире высоких технологий. Ежедневно магазины розничной сети посещают более 2-х миллионов человек.

"Мультибрендовые сети – стратегически важный канал дистрибуции для "МегаФона". Мы считаем, что объединение с успешной розничной сетью, с сильным брендом позволит нам лучше понимать потребности пользователей, а также повысить качество обслуживания. Мы рады сотрудничеству с партнером Группой SLV и уверены, что "МегаФон" выиграет от работы с опытной и профессиональной командой, которая будет управлять объединенной розницей. Мы также считаем, что объединение Евросети и Связного – это логичный шаг к оптимизации каналов дистрибуции на мобильном рынке", - отметил Сергей Солдатенков, генеральный директор ПАО "МегаФон".

"Мы видим огромный потенциал в соединении физической розницы и онлайна. Объединенная компания – это обучающая платформа для наших клиентов, которая является важным элементом процесса цифровизации экономики. Каждый день мы рассказываем миллионам людей, как новейшие технологии способны изменить их жизнь к лучшему", - прокомментировал Олег Малис, основатель Группы SLV.

Ранее ФАС  одобрила сделку по покупке "МегаФоном" "Связного", удовлетворив таким образом ходатайство структуры ПАО "МегаФон" Lefbord Investments Limited о покупке АО "Связной Логистика" и ООО "Мобильный Телекоммуникационный Сервис".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ритейл  смартфон  Связной  Евросеть  объединение  Мегафон 



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