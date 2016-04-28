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Таможня снова предложила снизить порог покупок без пошлины в Интернет-магазинах

28 Апреля 2016, 16:05 | В России

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщил, что ведомство направило Минфину предложения по снижению норм беспошлинного ввоза товаров в сфере Интернет-торговли. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», при этом он привел в пример Белоруссию, установившую норму в €22.

Федеральная таможенная служба направила в Минфин предложения по снижению норм беспошлинного ввоза товаров в сфере Интернет-торговли, заявил глава ведомства Андрей Бельянинов. «Мне кажется, мы пока еще не очень серьезно продвинулись с точки зрения администрирования. Все зависит, конечно, от тех норм, которые существует. Они, на мой взгляд, сверхлиберальные, и мировая практика говорит совсем-совсем о другом», — прокомментировал он ситуацию для «Интерфакса».

Бельянинов указал на то, что коллеги России по ЕАЭС, в частности в Белоруссии, установили сходные с европейскими нормы в €22, до которых можно ввозить товар беспошлинно. При этом предлагаемые ФТС значения он не назвал.

По словам главы ведомства, администрирование может позволить навести порядок в условиях лавинообразного расширения Интернет-торговли. В настоящее время она остается без должного государственного надзора с точки зрения, как таможенных пошлин, так и налоговых платежей, добавил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: налоги  таможня  пошлина  ФТС  интернет-магазин 



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