Работодателей обязали подавать отчетность по НДФЛ ежеквартально

Депутаты Госдумы одобрили законопроект No 673772-6 «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ в целях повышения ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах», направленный на повышение ответственности налоговых агентов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Законопроект устанавливает обязанность работодателей по ежеквартальному представлению в налоговый орган расчета сумм налога на доходы физических лиц.

Инициаторы законопроекта поясняют, что представление налоговыми агентами расчетов сумм НДФЛ позволит налоговым органам оперативно проводить камеральные налоговые проверки правильности исчисления и удержания этого налога и в случае выявления нарушений привлекать работодателей к ответственности.

Также вводится ответственность в виде штрафа в размере 1 000 рублей за непредставление (несвоевременное представление) в налоговый орган расчета сумм НДФЛ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.