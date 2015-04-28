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Работодателей обязали подавать отчетность по НДФЛ ежеквартально
Депутаты Госдумы одобрили законопроект No 673772-6 «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ в целях повышения ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах», направленный на повышение ответственности налоговых агентов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Законопроект устанавливает обязанность работодателей по ежеквартальному представлению в налоговый орган расчета сумм налога на доходы физических лиц.
Инициаторы законопроекта поясняют, что представление налоговыми агентами расчетов сумм НДФЛ позволит налоговым органам оперативно проводить камеральные налоговые проверки правильности исчисления и удержания этого налога и в случае выявления нарушений привлекать работодателей к ответственности.
Также вводится ответственность в виде штрафа в размере 1 000 рублей за непредставление (несвоевременное представление) в налоговый орган расчета сумм НДФЛ.
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