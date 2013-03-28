Эксперты: Россия мягко погрузилась в экономический кризис

С начала 2013 года статистика по промышленному производству фиксирует результаты со знаком минус. В феврале падение ускорилось до -2,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Такое погружение в кризис чревато жесткими последствиями. К такому выводу пришли экономисты на заседании Экономического клуба ФБК.

Директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев обратил внимание, что опережающие индикаторы свидетельствуют о том, что негативные тенденции будут только нарастать. В частности, по февралю фиксируется снижение перевозки строительных грузов на 12%, на 16% сократилось производство грузовых машин…

«Пока ситуация развивается по сценарию постепенного ухудшения. Если в 2008 году было резкое падение и резкий отскок, то с середины 2012 года мы наблюдаем плавное снижение показателей, – отметил экономист. – При этом, как показывают исследования, кризисы, которые развиваются вот так плавно, бывают значительно более тяжелыми, чем те, что развиваются лавинообразно».

Директор Центра развития НИУ-ВШЭ Наталья Акиндинова отметила, что «стагнация началась давно»: по всем ключевым отраслям экономики признаки застоя начали проявляться с конца 2011 года.

«Так что нынешние цифры были ожидаемы. Они говорят о том, что тенденция продолжается», – отметила эксперт.

По ее словам, результаты февраля во многом были предопределены снижением производства газа, электроэнергии и воды, что обусловлено разными обстоятельствами, в том числе и объективными (в 2012 году в феврале было на один день больше). «Но оптимизма это не вызывает. Появились признаки дальнейшего ухудшения ситуации», – подчеркнула Акиндинова.

Она также отметила, что свой негативный вклад в посадку экономических показателей внесет ситуация на Кипре. Будет наблюдаться существенная просадка так называемых иностранных инвестиций в российскую экономику, поскольку около 20% иностранных инвестиций в РФ приходилось именно на долю Кипра. «Прямым последствием ситуации на Кипре может стать сокращение инвестиций в российскую экономику на 1,5 п.п. в годовом выражении, при этом ВВП может снизиться на 0,3%», – считает Акиндинова.

Директор Института энергетической политики Владимир Милов обратил внимание, что впервые с конца 80-х годов зафиксировано снижение добычи нефти. «Пока это небольшое падение добычи – на 1%», – приводит данные Милов. По его мнению, все это стало прямым следствием «огосударствления нефтяной отрасли».

«Мы не можем нащупать драйвер дальнейшего роста, – рассуждает эксперт. – Неприятные февральские цифры показывают, что плохо проявил себя добывающий сектор, который потянул ситуацию вниз. А в обрабатывающей промышленности все выглядит не так уж плохо. Парадоксальная для нашей жизни ситуация – мы сделали небольшой шажок в сторону от сырьевой зависимости».

Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев ещё более пессимистичен, пишет РИА «Новый Регион».

«Мы вошли в стадию рецессии, – говорит он. – При этом опережающий рост импорта по отношению к экспорту и просадка по иностранным инвестициям на фоне рекордного оттока капитала в январе-феврале может стать достаточно серьезным испытанием для платежного баланса».

По мнению Нечаева, достаточно высокая инфляция на фоне падения производства может привести к стагфляции. При этом «внешние факторы не позволяют надеяться, что мы быстро выйдем из рецессии», считает экономист.