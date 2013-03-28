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Эксперты: Россия мягко погрузилась в экономический кризис

28 Марта 2013, 14:38 | В России

С начала 2013 года статистика по промышленному производству фиксирует результаты со знаком минус. В феврале падение ускорилось до -2,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Такое погружение в кризис чревато жесткими последствиями. К такому выводу пришли экономисты на заседании Экономического клуба ФБК.

Директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев обратил внимание, что опережающие индикаторы свидетельствуют о том, что негативные тенденции будут только нарастать. В частности, по февралю фиксируется снижение перевозки строительных грузов на 12%, на 16% сократилось производство грузовых машин…

«Пока ситуация развивается по сценарию постепенного ухудшения. Если в 2008 году было резкое падение и резкий отскок, то с середины 2012 года мы наблюдаем плавное снижение показателей, – отметил экономист. – При этом, как показывают исследования, кризисы, которые развиваются вот так плавно, бывают значительно более тяжелыми, чем те, что развиваются лавинообразно».

Директор Центра развития НИУ-ВШЭ Наталья Акиндинова отметила, что «стагнация началась давно»: по всем ключевым отраслям экономики признаки застоя начали проявляться с конца 2011 года.

«Так что нынешние цифры были ожидаемы. Они говорят о том, что тенденция продолжается», – отметила эксперт.

По ее словам, результаты февраля во многом были предопределены снижением производства газа, электроэнергии и воды, что обусловлено разными обстоятельствами, в том числе и объективными (в 2012 году в феврале было на один день больше). «Но оптимизма это не вызывает. Появились признаки дальнейшего ухудшения ситуации», – подчеркнула Акиндинова.

Она также отметила, что свой негативный вклад в посадку экономических показателей внесет ситуация на Кипре. Будет наблюдаться существенная просадка так называемых иностранных инвестиций в российскую экономику, поскольку около 20% иностранных инвестиций в РФ приходилось именно на долю Кипра. «Прямым последствием ситуации на Кипре может стать сокращение инвестиций в российскую экономику на 1,5 п.п. в годовом выражении, при этом ВВП может снизиться на 0,3%», – считает Акиндинова.

Директор Института энергетической политики Владимир Милов обратил внимание, что впервые с конца 80-х годов зафиксировано снижение добычи нефти. «Пока это небольшое падение добычи – на 1%», – приводит данные Милов. По его мнению, все это стало прямым следствием «огосударствления нефтяной отрасли».

«Мы не можем нащупать драйвер дальнейшего роста, – рассуждает эксперт. – Неприятные февральские цифры показывают, что плохо проявил себя добывающий сектор, который потянул ситуацию вниз. А в обрабатывающей промышленности все выглядит не так уж плохо. Парадоксальная для нашей жизни ситуация – мы сделали небольшой шажок в сторону от сырьевой зависимости».

Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев ещё более пессимистичен, пишет РИА «Новый Регион».

«Мы вошли в стадию рецессии, – говорит он. – При этом опережающий рост импорта по отношению к экспорту и просадка по иностранным инвестициям на фоне рекордного оттока капитала в январе-феврале может стать достаточно серьезным испытанием для платежного баланса».

По мнению Нечаева, достаточно высокая инфляция на фоне падения производства может привести к стагфляции. При этом «внешние факторы не позволяют надеяться, что мы быстро выйдем из рецессии», считает экономист.

Автор: РИА "Новый регион"
Теги: офшор  экономика  инфляция  инвестиции  кипр  кризис  производство  экспорт 



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Комментарии

  • 36214:09, 28.03.2013#

    Бред сивой кабылы, они просто не читали путина, там все окей, рост заметный +5-6% в год.

  • приморский22:00, 30.03.2013#

    Причём здесь путин? Страной рулит Онищенко

  • степа14:25, 28.03.2013#

    "результаты февраля во многом были предопределены снижением производства газа, электроэнергии и воды, что обусловлено разными обстоятельствами, в том числе и объективными (в 2012 году в феврале было на один день больше)". Вот это экономика - производство газа эл. энергии и воды!!! Получается, что если кое-кто на западе на небольшое время откажется (причина найдется) от нашего газа и нефти, (а кроме торговли в России промышленности и нет) то Россию можно брать голыми руками.

  • Псевдоним21:25, 30.03.2013#

    Ну почему так пессимистично, у нас есть надувные танки, ракеты и прочее, можно также взвинтить цены и тарифы и показатели поднимутся. Мне думается мы много лет так и наращивали ВВП, пока у народы деньги не кончились.

  • Сергей14:49, 28.03.2013#

    Точно, они не слушали ни Путина ни Медведева. А теперь клевещут на Россию. Куда смотрит прокуратура и СК РФ?

  • Псевдоним15:07, 28.03.2013#

    Видимо 5-6% у Путина и Медведева только, а вся страна в . . . опе

  • Псевдоним16:11, 28.03.2013#

    Главное стабильность, стабильное погружение в кризис, стабильное повышение цен на всё! Кто то очень хотел стабильности.

  • 36216:48, 29.03.2013#

    Если страна в жопе, то тогда путин не поможет, нужен профессиональный проктолог, поскольку в этом случае будет востребован только этот специалист.

  • полковник Дункель21:54, 28.03.2013#

    Поздно заметили. Мы уже давно в глыбокой жoпe

  • Псевдоним04:52, 29.03.2013#

    Ряд экспертов считают, что мы зря откладываем очень большие резервы. Их использование могло бы привести к повышению спроса на промышленную продукцию.

  • Mofack21:07, 30.03.2013#

    естественно бред. уменьшение числа гругоперевозок и производства грузовых машин связано с уменьшением числа крупных инфраструктурных проектов. ну или покупайте себе Камаз, чтоб завод работал. просральщикам хочу сказать. валите нахер отсюда. туда, где всё хорошо.

  • Псевдоним21:13, 30.03.2013#

    +100500

  • Креведко21:15, 30.03.2013#

    Про воду интересно, они имели в виду огненную или минеральную?

  • Псевдоним21:30, 30.03.2013#

    Голосуйте ЗА Едрилл!

  • Псевдоним21:37, 30.03.2013#

    Миллиардеров и миллионеров надо тряхнуть-пусть возвращают ворованные денежки

  • Абракадабр21:42, 30.03.2013#

    Не надо ничего бояться, нанотехнолог Чубайс нас всех спасёт

  • Денис21:44, 30.03.2013#

    Не верю ни единому слову. Вранье все это

  • Псевдоним22:16, 30.03.2013#

    Путин сказал что в России рост Внутреннего Валового Продукта, остальное все грязные инсинуации. Владимир Владимирович, образумьте наших журналистов сеющих панику.

  • Псевдоним22:14, 31.03.2013#

    Бензин подорожал за год процентов на 20, жкх лупанули, народ как чумной нахал кредитов, стройка века закрылась - кормушка кончилась. Вот и полная опа пришла, походу план развития Приморья в действии.

  • экономист23:36, 31.03.2013#

    Решение до банальности просто для всех экономик-Стимулировать внутренний спрос, вкладываться внутри страны, расширять государственный сектор в экономике, а затем продавая готовые активы и оставляя контрольные пакеты. Обычные меры при любых кризисах, но именно эти меры вывели США из депрессии в 20 гг. и подняли экономику побеженной нами Германии. У нас же вместо заводов последние 5 лет строили туристический кластер в Сочи и Владивостоке при пухнущей заначке.

  • Справедливый23:45, 31.03.2013#

    Зачем вообще паниковать? Сельское хозяйство надо поднимать. Если не ошибаюсь, в прошлом веке мы и себя обеспечивали и заграницу кормили, а самое главное, ни от кого не зависели.

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