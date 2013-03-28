Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Эксперты: Россия мягко погрузилась в экономический кризис
С начала 2013 года статистика по промышленному производству фиксирует результаты со знаком минус. В феврале падение ускорилось до -2,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Такое погружение в кризис чревато жесткими последствиями. К такому выводу пришли экономисты на заседании Экономического клуба ФБК.
Директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев обратил внимание, что опережающие индикаторы свидетельствуют о том, что негативные тенденции будут только нарастать. В частности, по февралю фиксируется снижение перевозки строительных грузов на 12%, на 16% сократилось производство грузовых машин…
«Пока ситуация развивается по сценарию постепенного ухудшения. Если в 2008 году было резкое падение и резкий отскок, то с середины 2012 года мы наблюдаем плавное снижение показателей, – отметил экономист. – При этом, как показывают исследования, кризисы, которые развиваются вот так плавно, бывают значительно более тяжелыми, чем те, что развиваются лавинообразно».
Директор Центра развития НИУ-ВШЭ Наталья Акиндинова отметила, что «стагнация началась давно»: по всем ключевым отраслям экономики признаки застоя начали проявляться с конца 2011 года.
«Так что нынешние цифры были ожидаемы. Они говорят о том, что тенденция продолжается», – отметила эксперт.
По ее словам, результаты февраля во многом были предопределены снижением производства газа, электроэнергии и воды, что обусловлено разными обстоятельствами, в том числе и объективными (в 2012 году в феврале было на один день больше). «Но оптимизма это не вызывает. Появились признаки дальнейшего ухудшения ситуации», – подчеркнула Акиндинова.
Она также отметила, что свой негативный вклад в посадку экономических показателей внесет ситуация на Кипре. Будет наблюдаться существенная просадка так называемых иностранных инвестиций в российскую экономику, поскольку около 20% иностранных инвестиций в РФ приходилось именно на долю Кипра. «Прямым последствием ситуации на Кипре может стать сокращение инвестиций в российскую экономику на 1,5 п.п. в годовом выражении, при этом ВВП может снизиться на 0,3%», – считает Акиндинова.
Директор Института энергетической политики Владимир Милов обратил внимание, что впервые с конца 80-х годов зафиксировано снижение добычи нефти. «Пока это небольшое падение добычи – на 1%», – приводит данные Милов. По его мнению, все это стало прямым следствием «огосударствления нефтяной отрасли».
«Мы не можем нащупать драйвер дальнейшего роста, – рассуждает эксперт. – Неприятные февральские цифры показывают, что плохо проявил себя добывающий сектор, который потянул ситуацию вниз. А в обрабатывающей промышленности все выглядит не так уж плохо. Парадоксальная для нашей жизни ситуация – мы сделали небольшой шажок в сторону от сырьевой зависимости».
Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев ещё более пессимистичен, пишет РИА «Новый Регион».
«Мы вошли в стадию рецессии, – говорит он. – При этом опережающий рост импорта по отношению к экспорту и просадка по иностранным инвестициям на фоне рекордного оттока капитала в январе-феврале может стать достаточно серьезным испытанием для платежного баланса».
По мнению Нечаева, достаточно высокая инфляция на фоне падения производства может привести к стагфляции. При этом «внешние факторы не позволяют надеяться, что мы быстро выйдем из рецессии», считает экономист.
Новости тематики
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе
- Российские олигархи ищут возможности откупиться от санкций
- Названы самые привлекательные работодатели России -2018
- Салоны красоты будут отказывать в обслуживании таким людям
- СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование
- Alliance Oil Company Ltd. своевременно произвел выплату держателям еврооблигаций
- Рискованное увлечение
- Ипотека уходит в интернет
- Пачки сигарет будут с цифровой маркировкой
Новости раздела
- Производители экологически чистой продукции в Приморском крае получат господдержку
- Бизнесу готовят новый налог
- Малый бизнес принесли в жертву
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Tele2 наращивает прибыль
- Минстрой не ждет роста цен
- Многоквартирное жилье уходит в прошлое
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- Страховщики смыкают ряды
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе
Комментарии
-
-
-
степа14:25, 28.03.2013#
"результаты февраля во многом были предопределены снижением производства газа, электроэнергии и воды, что обусловлено разными обстоятельствами, в том числе и объективными (в 2012 году в феврале было на один день больше)". Вот это экономика - производство газа эл. энергии и воды!!! Получается, что если кое-кто на западе на небольшое время откажется (причина найдется) от нашего газа и нефти, (а кроме торговли в России промышленности и нет) то Россию можно брать голыми руками.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
экономист23:36, 31.03.2013#
Решение до банальности просто для всех экономик-Стимулировать внутренний спрос, вкладываться внутри страны, расширять государственный сектор в экономике, а затем продавая готовые активы и оставляя контрольные пакеты. Обычные меры при любых кризисах, но именно эти меры вывели США из депрессии в 20 гг. и подняли экономику побеженной нами Германии. У нас же вместо заводов последние 5 лет строили туристический кластер в Сочи и Владивостоке при пухнущей заначке.
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
Бред сивой кабылы, они просто не читали путина, там все окей, рост заметный +5-6% в год.