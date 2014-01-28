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Медведев: Нужно сокращать неэффективные рабочие места
Исходя из слов главы Минэкономразвития Российской Федерации Алексея УЛЮКАЕВА, по итогам
По данным Росстата, показатель безработицы в августе текущего года составил 5,2% экономически активного населения. При этом статус безработных в госучреждениях службы занятости получили 900 тыс. человек, из которых 800 тыс. имели право на получение пособия по безработице.
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ высказал мнение, что пришло время уходить от политики сохранения занятости любыми средствами и не бояться сокращать неэффективные рабочие места. Глава правительства заявил, что всех нас ждут не самые простые времена и весьма значительной части населения страны, возможно, придется сменить профессию и даже место жительства, а не просто место работы, сообщает Trudogolik.ru.
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