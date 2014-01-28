Медведев: Нужно сокращать неэффективные рабочие места

Исходя из слов главы Минэкономразвития Российской Федерации Алексея УЛЮКАЕВА, по итогам 2014 г . уровень безработицы будет находиться в пределах 6%. Он отметил, что занятость по своей сути является запаздывающим индикатором вслед за замедлением экономического роста. Уровень занятости населения не сразу, но со временем тоже сокращается, и к этому необходимо готовиться.

По данным Росстата, показатель безработицы в августе текущего года составил 5,2% экономически активного населения. При этом статус безработных в госучреждениях службы занятости получили 900 тыс. человек, из которых 800 тыс. имели право на получение пособия по безработице.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ высказал мнение, что пришло время уходить от политики сохранения занятости любыми средствами и не бояться сокращать неэффективные рабочие места. Глава правительства заявил, что всех нас ждут не самые простые времена и весьма значительной части населения страны, возможно, придется сменить профессию и даже место жительства, а не просто место работы, сообщает Trudogolik.ru.