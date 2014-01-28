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Планку в 30 тыс. рублей за 1 кв.м экономжилья застройщикам превышать запрещается

28 Января 2014, 10:12 | В России

Квадратный метр жилья экономкласса в России будет стоить в пределах 80% его рыночной стоимости, но не выше 30 тыс. рублей. Кроме того, в категорию бюджетной недвижимости помимо обычных квартир и домов попадут студии, пользующиеся большим спросом на рынке. Проект новых рекомендаций по этому поводу подготовил Минстрой. 15 февраля они должны вступить в силу, сообщает «РГ».

Бюджетное жилье предназначено для людей, которые не могут позволить себе купить дом или квартиру по существующим сейчас рыночным ценам. Строить его собираются в рамках специального проекта, который так и называется «Жилье экономического класса». План на ближайшие четыре года - 25 млн квадратных метров. Всем нуждающимся хватит вряд ли, но основной спрос власти все-таки надеются удовлетворить.

По действующим правилам за экономкласс может сойти не только однокомнатная каморка в 25-45 квадратных метров, но и, к примеру, трешка, если ее площадь не превышает 80 квадратов, и даже «хоромы» из четырех комнат до 100 квадратных метров. Минстрой предлагает добавить в эту категорию и небольшие (18-40 квадратных метров) студии - однокомнатные квартиры без межкомнатной перегородки между жилой комнатой и кухней, где в отдельное помещение выделен только совмещенный санузел. Такие квартиры востребованы на рынке, хорошо продаются, особенно в регионах, но как раз из-за пробелов в законодательстве застройщики сейчас не могут возводить их как жилье экономкласса, пояснили в минстрое.

Впрочем, главное отличие бюджетного жилья от обычного - вовсе не площадь, а цена. Стоимость бюджетного квадратного метра будет составлять 80% от рыночной цены, но не больше 30 тыс. рублей. Как уточнили в минстрое, цифра в 30 тыс. появилась по итогам заседаний рабочих групп в правительстве и самом министерстве, в которых участвовали в том числе и застройщики. В большинстве регионов именно ее будут использовать в качестве ценового ориентира, прогнозируют в минстрое. Дело в том, что рыночная стоимость жилья экономкласса в среднем по России достигает 40-45 тыс. рублей за квадратный метр. Если брать в расчет только 80% от этой суммы, в итоге все равно получится больше 30 тыс. Но именно эту планку застройщикам превышать запрещается.

Тем не менее методика определения рыночной стоимости жилья экономкласса в новых рекомендациях прописана подробно. Привлекать к процессу минстрой предлагает независимых оценщиков. Они должны будут выбрать уже готовое похожее жилье, что важно, возведенное в районе будущей стройки, и на основе его стоимости вывести средний показатель.

Плюс методики, предлагаемой минстроем, в том, что оценщик должен будет выбирать объекты-аналоги в районе непосредственной стройки.

газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: экономжилье  строительство 



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