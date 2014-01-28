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Россельхознадзор озабочен качеством импортного меда

28 Января 2014, 09:46 | В России

Российская Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства обратилась к Россельхознадзору с просьбой проводить проверку каждой ввозимой в Россию партии меда.

Ассоциация просит Россельхознадзор проверять мед «на наличие остатков ветеринарных препаратов - антибиотиков тетрациклиновой группы, флавоноидов, норфлоксоцина, рифампецина, фотриназола, метронидазола, хлорамфеникола, хлорфармазина, колхицина, дапсона, диметридазола, нитрофурана и их метаболитов, роданизола, кумафоса и амитразы», сообщает Россельхознадзор.

Российские пчеловоды требуют запретить производство и продажу в России лекарственных препаратов для пчел, продажу пчелопродукции с остатками вышеперечисленных препаратов, с остатками пыльцы ГМО, пестицидов и неоникотиноидов.

Под запрет должны попасть и купажированные с глюкозо-фруктозными сиропами и крахмальными патоками смеси, а также производство, продажа и использование пчелоинвентаря с цинковым покрытием (медогонки, фильтры, проволока и тара).

«Россельхознадзор высоко оценивает быструю реакцию отрасли на недавнее выявление нитрофуранов в отечественном меде, полностью разделяет ее стремление к производству традиционно высококачественной продукции и готов к совместной работе по повышению безопасности российского меда и устранению недобросовестной конкуренции на отечественном медовом рынке», - отмечает ведомство.

газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: мед  Россельхознадзор 



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Комментарии

  • маша17:56, 07.02.2014#

    проверьте всех кто торгует медом привезенным с других областей-ну не может пчела летать только на один цветок-задания она не выполняет. Нам же эти продавцы кучу названий предлагают и ведь основная масса людей им верит.

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