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Россельхознадзор озабочен качеством импортного меда
Российская Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства обратилась к Россельхознадзору с просьбой проводить проверку каждой ввозимой в Россию партии меда.
Ассоциация просит Россельхознадзор проверять мед «на наличие остатков ветеринарных препаратов - антибиотиков тетрациклиновой группы, флавоноидов, норфлоксоцина, рифампецина, фотриназола, метронидазола, хлорамфеникола, хлорфармазина, колхицина, дапсона, диметридазола, нитрофурана и их метаболитов, роданизола, кумафоса и амитразы», сообщает Россельхознадзор.
Российские пчеловоды требуют запретить производство и продажу в России лекарственных препаратов для пчел, продажу пчелопродукции с остатками вышеперечисленных препаратов, с остатками пыльцы ГМО, пестицидов и неоникотиноидов.
Под запрет должны попасть и купажированные с глюкозо-фруктозными сиропами и крахмальными патоками смеси, а также производство, продажа и использование пчелоинвентаря с цинковым покрытием (медогонки, фильтры, проволока и тара).
«Россельхознадзор высоко оценивает быструю реакцию отрасли на недавнее выявление нитрофуранов в отечественном меде, полностью разделяет ее стремление к производству традиционно высококачественной продукции и готов к совместной работе по повышению безопасности российского меда и устранению недобросовестной конкуренции на отечественном медовом рынке», - отмечает ведомство.
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проверьте всех кто торгует медом привезенным с других областей-ну не может пчела летать только на один цветок-задания она не выполняет. Нам же эти продавцы кучу названий предлагают и ведь основная масса людей им верит.