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Россияне опасаются роста налога на недвижимость
Только 8% сограждан сказали, что новые налоговые выплаты не обременят их семейный бюджет, подсчитали социологи
Большинство россиян (62%) опасаются, что после введения новых правил расчета налогов на недвижимость налоговые выплаты станут обременительными для семейного бюджета. Таков итог опроса социологов аналитической компании «Левада-Центр», пишут «Ведомости».
Согласно данным опроса, граждане России оказались плохо информированы о новых правилах расчета налога на недвижимость для физлиц, которые вступают в силу уже с января 2015 года. Ничего об этом не знают и затрудняются ответить 44% опрошенных. Примерно столько же - 43% сограждан - знают в общих чертах о грядущих налоговых изменениях. И только 13% респондентов хорошо знакомы с этой информацией и внимательно за ней следят. При этом более половины (57%) россиян сообщили, что у них лично есть недвижимое имущество, на которое распространяются новые налоговые правила.
Также сограждане не очень хорошо представляют, как изменятся их расходы по налогу на недвижимость, который им предстоит платить. Ответить на этот вопрос социологов не смогли 40% опрошенных. По оценкам 53% респондентов, сумма налоговых выплат должна увеличиться, а 5% из этого числа граждан уверены даже, что выплаты возрастут в 5 и более раз. Нашлись те, кто считает, что сумма налоговых выплат не изменится, - таких оказалось 7% опрошенных.
В целом, более двух третей респондентов (62%), а среди владельцев недвижимости - 73%, считают, что уплата данного налога будет обременительна для семейного бюджета. И только 8% опрошенных сограждан посчитали, что новые налоговые выплаты совсем не обременят их семейный бюджет.
В понедельник также стало известно, что комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о повышении с 3 до 5 лет срока, после которого доходы от продажи недвижимости не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ, ставка составляет 13%). Такие поправки были внесены главой комитета по бюджету и налогам Андреем МАКАРОВЫМ.
В настоящее время от НДФЛ освобождаются доходы от продажи недвижимости, находившейся в собственности гражданина более 3 лет. Поправками предлагается увеличить этот срок до 5 лет. Исключение предлагается сделать для владельцев недвижимости, которая была получена в качестве подарка или наследства от близких родственников, а также для недвижимости, которая была получена в собственность в результате приватизации или право собственности было получено в результате передачи по договору пожизненного содержания с иждивением.
Для этих категорий граждан предлагается сохранить действующий порядок, то есть освобождение от НДФЛ доходов от продажи недвижимости, находившейся в собственности гражданина более 3 лет. Ранее сообщалось, что поправками предлагается увеличить до 7 лет срок владения недвижимостью, после которого продажа недвижимости не облагается НДФЛ.
Однако Макаров скорректировал текст своих поправок и предложил увеличить этот срок не до 7, а до 5 лет. «Поправка вступает в действие с 1 января 2016 года. И распространяется на сделки после 1 января 2016 года. До - сохраняется трехлетний период и тот режим, который есть сейчас», - рассказал Макаров, подчеркнув, что никакой обратной силы на приобретенное жилье «здесь нет». «Исключения сделаны для следующих категорий: для жилья по наследству и дарению, приватизированного и жилья с условиями пожизненного содержания», - сказал он.
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