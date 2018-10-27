Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"

Бизнес перехитрил государство, которое свои прямые обязанности в очередной раз переложило на предпринимателей

Работодатели нашли уловку для увольнения людей предпенсионного возраста на законных основаниях. Таким механизмом становится система медицинских осмотров. По мнению экспертов, «неудобный» пожилой работник почти всегда может быть признан не очень здоровым, а значит, не соответствующим занимаемой должности.

Ранее Минздрав подготовил перечень профессий, представители которых в обязательном порядке должны проходить медицинские осмотры. В список вошло свыше 30 видов деятельности: работа на высоте, с электричеством, валка леса, нефтяная и газовая промышленность, аварийно-спасательные службы. Медики будут следить за состоянием здоровья инкассаторов, водолазов, аптекарей, водителей, работников торговли, банщиков и парикмахеров, сотрудников бассейнов и гостиниц. Медосмотры проводят, чтобы определить пригодность людей для выполнения поручаемой работы, в случае несоответствия параметрам человек может быть уволен. Этой нормой и могут воспользоваться работодатели по всей России, которые тяготятся обязанностью работать с сотрудниками предпенсионного возраста. Об этом сообщают «URA.RU» кадровики нескольких компаний, обещая волну увольнений мужчин после 65 лет и женщин после 60-ти.

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«Человек в возрасте почти всегда имеет те или иные заболевания. На них могут закрыть глаза, а могут — не закрыть. Так, если у водителя диагностировали гипертонию или стенокардию, то его могут практически сразу „зарубить“», — пояснила «URA.RU» заместитель руководителя аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова. При этом, по словам собеседницы агентства, работодатель может представить документ, согласно которому он не располагает возможностью перевести сотрудника на должность с облегченными условиями труда из-за отсутствия таковой.

По словам президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, такой инструмент вполне может применяться, «особенно если сотрудник жалуется на здоровье». «Формально работодатель не должен влиять на мнение врача, но он вправе направить сотрудника на осмотр.

В итоге медкомиссия может дать заключение, что человек не может заниматься конкретным видом деятельности. Такие уловки, конечно же, будут массово применяться».

Представитель медкомиссии в одном из регионов, пожелавший сохранить инкогнито, рассказал «URA.RU», что зачастую работодатель выстраивает с организацией, ответственной за медосмотры, «дружеские отношения». «Организация ведь понимает: в следующий раз с ней могут не заключить договор, а заключат с другой. Поэтому старается всячески взаимодействовать. Если речь идет о пожилых сотрудниках, то никакие подтасовки и не нужны — львиная доля людей в возрасте не обладает отменным здоровьем, особенно если речь идет о тяжелом и вредном производстве», — пояснил собеседник агентства.

Юрист Сергей Ефимов в разговоре с «URA.RU» признал, что речь идет о «вполне законном способе, которому практически невозможно противостоять»: «Работодатель в случае необходимости вправе направить работника на внеплановый медосмотр. Такое иногда происходит. Либо, если спешки нет, может дождаться планового освидетельствования».

Впрочем, далеко не всегда жертвами становятся люди, которые еще готовы работать. Руководитель одного из промышленных производств пожаловался «URA.RU», что «некоторые старики просто эксплуатируют в своих интересах новые поправки [в Уголовный кодекс]»: «У нас есть человек, который работает слесарем-сборщиком. Работает лишь формально, поскольку ничего не видит, а ему упорно ставят III группу [инвалидности] и в рекомендациях указывают, что он может работать, просто надо уменьшить нагрузку. Однако на деле получается, что делать он ничего не может — даешь ему молоток, а он лупит им себе по пальцам. В итоге человек просто сидит и получает деньги».

Ранее в Уголовный кодекс были внесены поправки, предусматривающие штрафы до 200 тысяч рублей или 360 часов принудительных работ за необоснованный отказ в приеме на работу или за увольнение лиц предпенсионного возраста. Предпенсионный возраст — это период времени продолжительностью до пяти лет до назначения пенсии. Необоснованность отказа в приеме на работу либо увольнение означает, что такое решение было принято не в связи с «деловыми и профессиональными качества работника, его образованием и опытом работы и иными факторами, влияющими на исполнение трудовых функций».