Большая часть иностранных специалистов уйдет с российского рынка

С 1 января 2015 года иностранным работникам нужно будет сдавать экзамены по русскому языку, истории и основам российского права.

Поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» вызвали немало споров о целесообразности нововведений и о том, как они скажутся на ситуации на рынке труда, пишет JOB.RU.

В Российском университете дружбы народов, где разрабатывали вопросы для тестов, уверены: знание языка, истории и основ законодательства поможет иностранцам адаптироваться в российском обществе. Ведь не секрет, что многие межнациональные конфликты вспыхивают из-за незнания традиций и культуры. По словам проректора РУДН Анжелы ДОЛЖИКОВОЙ, мигранты должны понимать, что у нас в стране, как и во всех цивилизованных странах, такие требования: «Хотите у нас работать – учитесь. Без этого мы вас не примем».

Историк Николай ДОБРЮХА считает, что сдача теста не принесет абсолютно ничего – вызубренные ответы не дадут никакого представления об истории России.

А вот экзамен по основам права может оказаться полезным с практической точки зрения. По словам юриста Василия КРЮКОВА, в процессе подготовки к экзамену иностранцы узнают немало полезных для себя вещей. Например, в какой срок нужно встать на миграционный учет или какой договор нужно заключать с работодателем.

«Многие россияне попадаются на «удочку» недобросовестных работодателей, заключая договор подряда. А ведь он не дает никаких социальных гарантий: ни отпуска, ни больничных, ни выходных. Иностранец, добросовестно подготовившийся к тестированию, может избежать этой ошибки», – объясняет юрист.

В кадровых агентствах смотрят на вопрос шире. Заместитель генерального директора по развитию клиентского сервиса ООО «ОСТ» («Обучение. Стажировки. Трудоустройство») Светлана ТАРАСОВА плюсов в нововведении не видит никаких. По ее словам, в затруднительном положении окажутся абсолютно все работодатели, привлекающие иностранный персонал.

«Дело в том, что вопросы из нового теста сформулированы таким образом, что, чтобы правильно ответить на них, иностранец должен очень хорошо знать русский язык, – объясняет Тарасова. – Если жители стран СНГ русским языком еще более-менее владеют, им знакомы российские традиции, некоторые вопросы законодательства, то иностранцам из Европы, Америки, Японии, Китая, Индии и других стран с визовым режимом въезда сдать эти тесты будет очень сложно».

В этой связи Тарасова прогнозирует повышенный спрос на преподавателей русского языка, истории России и основ права, владеющих европейскими и восточными языками. Впрочем, более вероятен другой сценарий: Россию ждет отток квалифицированных специалистов из дальнего зарубежья, которых и раньше было сложно заманить в нашу страну.

«Есть вероятность того, что достаточно большая часть иностранных специалистов уйдет с российского рынка. При этом квалифицированные специалисты найдут себе новые рабочие места в других странах. Для редких специалистов всегда есть выбор на рынке труда», – уверена специалист сервиса «ОСТ».

По словам Тарасовой, нововведение коснется всех секторов российской экономики: «Сложно сказать, для каких отраслей это нововведение будет очень болезненным, а для каких – менее. Традиционно считается, что больше всего у нас иностранцев заняты в сфере строительства и ЖКХ, однако в данной ситуации традиции ничего не решают».

В непростой ситуации окажутся производства с высоким процентом иностранных работников: им придется либо нанимать частных преподавателей и открывать школы ликбеза, либо заранее объявлять экстренный набор россиян в кадровый резерв на случай возможной потери персонала после 1 января 2015 года.

Тарасова считает, что значительная же часть низкоквалифицированных работников либо будет вынуждена уехать домой, либо просто уйдет в нелегальный сегмент.

«Но если человек нелегал, он выпадает из правового поля и, конечно, никакой тест ему не нужен, – уверена Анжела Должикова. – Большинство не сдает экзамен не потому, что не может его сдать, а потому, что они не хотят получать официальное разрешение на работу и платить налоги. И это уже задача миграционных служб и МВД – решать, как с этим бороться».

Не исключено, что кто-то попытаются купить заветную «бумажку». Бойкая торговля липовыми сертификатами о сдаче теста по русскому языку уже давно идет в Москве – в переходах метро и на площадях вокзалов. Однако, как говорят в РУДН, сейчас ведется работа по внесению всех сертификатов в федеральную базу данных. Если сведений о вашей бумаге в ней не окажется, вас просто не примут на работу.

Председатель совета международного альянса «Трудовая миграция» Николай КУРДЮМОВ опасается, что нововведение может спровоцировать рост коррупции. «Необходимо продумать, каким образом будет организован контроль, чтобы не допустить продажи поддельных сертификатов. Также важно, насколько жестко будет проходить сама сдача теста и не будет ли у приезжих возможности «договориться» с экзаменатором», – заявил Кудюмов.

Как бы то ни было, новые поправки серьезно усложнят жизнь трудовым мигрантам. Кто-то не сможет сдать экзамен, кто-то не захочет. В итоге на российском кадровом рынке могут появиться рабочие места для россиян. Причем речь идет не только о тех позициях, на которые наши соотечественники не особо претендовали, но и о вполне престижных, занятых ранее иностранными специалистами.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.