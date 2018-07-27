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Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
Обнародованы скандальные внутренние документы одного из контролирующих органов
Бизнес-омбудсмен Борис Титов опубликовал внутренний документ одного из контрольных органов. В нем описан план по сбору штрафов с бизнеса, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Фотографию приказа Титов выложил в своем Facebook: «Обеспечить наложение административных штрафов в сумме не менее 200 тысяч рублей ежемесячно, а также взыскание административных штрафов в размере не менее 180 тысяч рублей».
Если документ подлинный, то речь идет о так называемых «планах по штрафам» — это знаменитая палочная система, когда целью становится не контроль, а сбор средств, в данном случае, бизнеса. Тем более, нарушения можно найти всегда.
Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей:
«Нам же все говорят, что с этим пережитком, как планы по бюджетным доходам с бизнеса, давно уже покончено, а, вот, пожалуйста. Конкретный факт плана существует и по-прежнему отношение к бизнесу, как, по большому счету, к дойной корове для бюджета. Контрольно-надзорные органы настроены на то, чтобы бизнес нарушал. Они заинтересованы в том, чтобы бизнес нарушал».
На фотографии документа не указано, о каком госоргане идет речь. Но есть ключевые слова и фамилии: «трудовое законодательство», «заместитель руководителя Абазовский А.П», «руководитель Л.В. Поспелова». Простой поиск показывает, что документ мог родиться в недрах трудовой инспекции Новосибирской области.
Такие разнарядки, и это факт, существуют повсеместно. Например, в еще одном сибирском регионе — Забайкалье, местный губернатор как-то рассказывал: на содержание контрольного органа тратят условно 30 млн рублей.
Из центра идет указ: нужно принести в бюджет штрафы на 60 миллионов. И таких историй хватает. Даже президент однажды заявлял: смысл этих органов — не сбор штрафов, а создание нормальных условий для экономической деятельности. Но, видимо, пока особо ничего не меняется. Документ заканчивается фразой: «контроль за исполнением приказа оставляю за собой». И чувствуется в этом какая-то неумолимость.
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