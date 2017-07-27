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Манипуляции на рынке негосударственных пенсионных фондов поставлены на поток
Счетная палата выявила на рынке негосударственных пенсионных фондов (НПФ) несколько схем по фальсификации заявлений от граждан на переход из одной организации в другую.
Риски таких фальсификаций сосредоточены в работе удостоверяющих центров, генерирующих квалифицированную электронную подпись граждан, указывает Счетная палата. Удостоверяющие центры используют агенты (банки и сотрудники НПФ) негосударственных пенсионных фондов для подачи заявлений.
Всего Счетная палата проверила три НПФ, среди которых НПФ «Сбербанк», НПФ «Газфонд пенсионные накопления», НПФ «Электроэнергетики». В качестве агентов Счетная палата проверяла Сбербанк России, «Ханты-Мансийский банк Открытие», ОАО «Номос-Банк», Бинбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Военную страховую компанию, «Связной Логистика», Сетелем Банк. Период проверки охватывал 2012–2016 годы.
Счетная палата выявила, что в ПФР от удостоверяющих центров массово поступали два заявления от одного клиента в один и тот же день (сроки выявления таких нарушений не уточняются). Одно было заявлением о смене пенсионного фонда, а второе - еще об одном переходе, обратном, - в НПФ, откуда клиент намеревался уйти на момент подачи первого заявления, говорится в пресс-релизе Счетной палаты. Также в ПФР поступали дублирующие заявления от одного и того же клиента. Согласно действующему законодательству при поступлении в один день нескольких заявлений от одного застрахованного лица ПФР должен отказать в их рассмотрении.
В 2014 году ПФР запустил пилотный проект по подаче заявлений граждан при переводе пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой в электронной форме. После этого переходы стали осуществляться в том числе через агентов, сотрудничающих с удостоверяющими центрами. Как заключила коллегия Счетной палаты, решение о проведении этого пилотного проекта принято ПФР самостоятельно, «с заинтересованными органами не согласовывалось, нормативная база не формировалась, критерии отбора территориальных органов ПФР для участия в пилотном проекте и удостоверяющих центров не устанавливались», указывается в пресс-релизе.
Канал подачи заявления - через агентов, а следовательно, и через удостоверяющий центр - наиболее популярный у граждан. В 2015 году объем таких заявлений составил 67%, а в 2016-м - более 87%, говорится в релизе Счетной палаты. Всего же объем переходной кампании по итогам 2016 года составил 6,5 млн заявлений, свидетельствуют данные ПФР.
Счетная палата утверждает, что канал подачи заявлений через удостоверяющий центр стал популярным из-за того, что клиентам были практически недоступны сервисы Единого портала госуслуг и личного кабинета застрахованного лица на сайте ПФР. «Возможность подачи заявлений для граждан через портал государственных услуг в полной мере реализована с марта 2017 года, через личный кабинет на сайте ПФР - с августа 2016 года», - утверждается в релизе Счетной палаты.
В настоящее время отделения ПФР приостановили прием электронных заявлений от удостоверяющих центров до получения результатов их проверки соответствующими государственными органами в соответствии с представлением Счетной палаты РФ. Одновременно ПФР и ЦБ в настоящее время ведут работу по жалобам застрахованных лиц на неправомерный перевод средств пенсионных накоплений в НПФ.
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