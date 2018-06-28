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Спад в отрасли достиг дна
Вывести отрасль из затянувшейся рецессии должно жилищное строительство, но не очевидно, что государственное субсидирование сможет обеспечить нужный спрос. Мегастройки закончились, бизнес занят выживанием, и вся надежда - на жилищное строительство.
Производственные и финансовые показатели стройорганизаций приблизились к критическим минимумам, соответственно ухудшились настроения предпринимателей. С другой стороны, поскольку падать уже некуда, не может не радовать прогноз, что рано или поздно нас ожидает рост.
В I квартале 2018 года спад на строительном рынке усилился, показывают данные Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ЦКИ ИСИЭЗ) Высшей школы экономики. Опрос руководителей более 6 тыс. строительных организаций в 82 регионах показал, что с 29 до 34% выросла доля тех, кто констатирует недостаток заказов, и с 27 до 32% – тех, кому заказчики перестали регулярно платить.
Сезонность, конечно, никто не отменял – зимой деловая активность в отрасли падает, но на 5 процентных пунктов, до 20%, снизился и такой консервативный индикатор, как индекс предпринимательской уверенности у строителей, войдя в самый неблагоприятный диапазон значений, фиксировавшихся в 2016–2017 гг. (а до того - только в 2009 году). Это выглядит плохо на фоне стабилизации экономики, которая давала основания рассчитывать если не на рост, то на фиксацию индекса на уровне прежних значений. Индекс упал из-за того, что до 40% выросла доля руководителей, оценивающих портфель заказов «ниже нормального».
Численность занятых в строительстве также упала, но не намного, что указывает на планы отрасли нарастить в ближайшее время производство. Однако в целом строительство – единственная среди базовых отраслей, которая находится в рецессии, но она всегда входит в рецессию позже всех, и позже всех выходит, так что перспективы роста сохраняются, говорит директор ЦКИ Георгий ОСТАПКОВИЧ. «В целом глубина отраслевого спада, по всей видимости, достигла своего предела, что с осторожностью позволяет исключить дальнейший провал тренда в последующие кварталы 2018 года», - надеются авторы доклада ЦКИ.
Об этом свидетельствуют и последние данные Росстата: за февраль на фоне общего снижения объемов по виду деятельности «строительство» (99,8%) его жилищный сегмент показал выдающийся темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (133,8%).
Но этому может помешать одна проблема. «Предположим, строители выйдут на таргет 120 млн кв. метров жилья в год, но возникает вопрос, кто купит этот дополнительный объем жилья? Сегодня чуть ли не основной проблемой для строителей является не как построить жилье, а как его продать. Строители не могут работать в постоянном демпинге или с нулевой и даже отрицательной рентабельностью. Значит, надо резко увеличивать денежные доходы населения и, соответственно, поднимать платежеспособный спрос до мотивирующего к покупке дорогостоящих товаров и услуг, или значительно увеличивать роль государства в субсидировании строительства и населения при реализации поставленной цели. А это возможно только при выходе экономики в целом уже через 1-2 года на устойчивые годовые темпы роста выше среднемировых (примерно 3,2%)», — рассуждает ученый.
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