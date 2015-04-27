Долги по зарплате в России выросли на миллиард рублей

Просроченная задолженность руководителей предприятий перед своими работниками за первые три месяца 2015 года выросла на 940 миллионов рублей. Теперь она составляет 2,9 миллиардов рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на материалы Росстата.

По данным на 1 апреля долги перед сотрудниками имеют 616 организаций. Это на 246 компаний больше, чем в начале года. Своей зарплаты сегодня ждут 76,2 тысячи человек.

Самые большие долги перед работниками имеют организации, работающие в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности, а также в сельском хозяйстве и промышленности.

Между тем сельхозпредприятия сократили процент долгов перед сотрудниками по сравнению с предыдущим месяцем. Аналогичную тенденцию к сокращению задолженностей демонстрирует сфера управления недвижимым имуществом, здравоохранения и рыболовства.

Долгов могло быть гораздо больше, если бы руководители многих компаний вовремя не приняли ряд антикризисных мер. Например, "заморозили" индексацию или перевели своих сотрудников на неполный рабочий день. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил накануне об увеличении числа работников, занятых неполный рабочий день, сейчас их в России 300 тысяч человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.