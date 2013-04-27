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"Ростелеком" выдает сертификаты на льготное подключение услуг при переезде абонента
«Ростелеком» запустил общенациональную программу Сертификат «Переезд», действующую на всей территории Российской Федерации.
Сертификат «Переезд» - это документ, который выдается Абоненту, желающему продолжить пользоваться услугами связи «Ростелекома» в связи с изменением места жительства внутри города, области или страны. Абонент получает по одному Сертификату на каждую услугу, которую он использовал ранее.
Каждый выданный Сертификат позволяет подключить по новому адресу проживания абонента на льготных условиях одну из услуг «Ростелекома»: Домашний Телефон, Домашний Интернет или Интерактивное ТВ.
Сертификат выдается только при отсутствии у абонента просроченной дебиторской задолженности и может быть предъявлен к использованию без ограничения его территориального действия. При приеме заявки на подключение услуг сам сертификат изымается и прикрепляется к договору об оказании услуг связи.
Сертификат действителен в течение года с момента выдачи и дает право на одноразовое льготное подключение услуг (при наличии технической возможности на стандартную схему подключения), а также возможность пользования услугами по льготным тарифам в течение 2-х расчетных месяцев с момента подключения соответствующей услуги, включая месяц подключения.
«Современные услуги связи стали непременным атрибутом нашей жизни, который должен быть всегда «под рукой», - говорит Андрей Балаценко, директор «Ростелеком – Дальний Восток». – Вне зависимости от того, куда переехал наш клиент, «Ростелеком» готов предложить ему привычные и удобные услуги связи».
Подключение по программе «Переезд» производится по всей стране. Абоненту достаточно предъявить Сертификат в момент заключения договора сотруднику «Ростелекома», сообщает пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.
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Интересное было бы предложение лет 20 назад. . . А так, перешли на повременную оплату, а фактически платим только за содержание. Дешевле обходится сотовый. Сейчас и межгород не нужен. На что ростелеком рассчитывает. Уже подумываем от его услуг совсем отказаться. Таких товарищей уже знаю. Интернетом их пользовались, но уже перешли на других поставщиков (дешевле и быстрее, больше услуг).