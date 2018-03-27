www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57 р. 100 JPY: 54.24 р.
EUR: 70.57 р. 10 CNY: 90.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"МегаФон" хочет купить ритейлера "Связной"

27 Марта 2018, 08:47 | В России

Оператор рассматривает возможность создать объединенный бизнес со «Связным» после раздела бизнеса «Евросети»

Компания «Лефборд Инвестментс Лимитед» (структура ПАО «МегаФон») подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ ходатайство о покупке АО «Связной Логистика» и входящего в группу «Связной» ООО «Мобильный Телекоммуникационный Сервис».

ФАС продлила рассмотрение ходатайства до 21 мая 2018 года «в связи с необходимостью получения дополнительной информации и в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции».

Ритейлер «Связной» на данный момент находится под контролем группы компаний Solvers Олега МАЛИСА.

В августе 2017 года «МегаФон» подтвердил интерес к бизнесу «Связного». Компания сообщала, что рассматривает для себя возможность сделки с некоторыми участниками розничного рынка, включая мультибрендовую мобильную сеть «Связной».

В конце февраля 2018 года «МегаФон» закрыл сделку по консолидации 100% «Евросети», выкупив 50% у «ВымпелКома». В свою очередь, «ВымпелКом» приобрел половину розничных салонов «Евросети», что составляет около 1,8 тыс. магазинов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: "связной"  ФАС  "МегаФон"  ритейл 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru