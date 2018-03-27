"МегаФон" хочет купить ритейлера "Связной"

Оператор рассматривает возможность создать объединенный бизнес со «Связным» после раздела бизнеса «Евросети»

Компания «Лефборд Инвестментс Лимитед» (структура ПАО «МегаФон») подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ ходатайство о покупке АО «Связной Логистика» и входящего в группу «Связной» ООО «Мобильный Телекоммуникационный Сервис».

ФАС продлила рассмотрение ходатайства до 21 мая 2018 года «в связи с необходимостью получения дополнительной информации и в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции».

Ритейлер «Связной» на данный момент находится под контролем группы компаний Solvers Олега МАЛИСА.

В августе 2017 года «МегаФон» подтвердил интерес к бизнесу «Связного». Компания сообщала, что рассматривает для себя возможность сделки с некоторыми участниками розничного рынка, включая мультибрендовую мобильную сеть «Связной».

В конце февраля 2018 года «МегаФон» закрыл сделку по консолидации 100% «Евросети», выкупив 50% у «ВымпелКома». В свою очередь, «ВымпелКом» приобрел половину розничных салонов «Евросети», что составляет около 1,8 тыс. магазинов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток