В России количество закрывшихся ИП за март выросло еще на 100 тысяч

К официальным данным ФНС о количестве ИП, прекративших регистрацию с декабря 2012 по февраль 2013 года, в течение марта можно прибавить еще около 100 000 человек. Об этом 25 марта в ходе заседания президиума общественной организации «ОПОРА РОССИИ» заявил вице-президент ОПОРЫ РОССИИ Павел Сигал, пишет Клерк.Ру.

ОПОРА РОССИИ собрала 135 000 подписей (с паспортными данными) под требованием отмены повышения страховых взносов для предпринимателей. Через несколько дней, на съезде «Общероссийского народного фронта» эти подписи будут официально переданы Владимиру Путину.

По состоянию на 1 марта от официальной регистрации, в зависимости от конкретного региона, отказались от 10 до 15% индивидуальных предпринимателей, сообщил вице-президент ОПОРЫ РОССИИ Павел Сигал. По его словам, к тремстам тысячам, цифре, которая уже много раз повторялась в прессе, за март можно смело добавить еще сто тысяч "отказников", просто данные пока еще не обнародованы.

«Есть и другая, еще более серьезная проблема, - подчеркнул Сигал. - Большое количество предпринимателей заплатили все-таки взносы за первый квартал и теперь ждут, какое будет принято политическое решение. Если повышение взносов не будет отменено, мы убеждены, что эти люди также перестанут платить взносы».

Президент ОПОРЫ РОССИИ Александр Бречалов отверг подозрения в том, что все закрывшиеся ИП - сплошь «пустышки», созданные для реализации тех или иных схем. Он привел конкретную статистику по отдельно взятому Саткинскому району Челябинской области, администрация которого приняла очень активное участие в сборе подписей. Там закрылись 224 ИП (всего в районе проживает 41 000 человек). Из этого числа по 20-30 человек занимались сельским хозяйством, обрабатывающими производствами, строительством и ремонтом, транспортными перевозками, бытовыми услугами.

«Где «пустышки», где «нулевки», где только одна торговля? - возмутился Бречалов. - Большинство этих предпринимателей в свое время зарегистрировались благодаря действию федеральных программ, благодаря государственному стимулированию. Когда глава Счетной палаты Степашин официально говорит о недостачах на триллион по госзаказу, на фоне этого становится непонятно, за счет кого и чего мы стараемся покрыть дыры в Пенсионном фонде».

Председатель попечительского совета организации Сергей Борисов заявил, что власти должны открыто признать ошибку с повышением страховых взносов для ИП и наказать инициаторов такого решения.

«Сейчас уже всем ясно, что повышение взносов для ИП было ошибкой, - считает Борисов. - Причем экономический блок правительства и раньше был против такого решения, но представители социального блока как будто не слышали никаких доводов. Они высчитывали лишь одно - сколько нужно на душу населения платить этих платежей. А способен ли человек их заплатить, никто об этом не подумал.

Уже более 300 000 ИП прекратили официальную регистрацию, по нашим прогнозам, их число может дойти до 500 000. Я считаю, то, что происходит - это чрезвычайное происшествие в экономике, самый настоящий кризис. Власть наша должна открыто признать эту ошибку и сделать серьезные организационные выводы в отношении людей, которые убеждали президента в таком шаге».

ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото lemana.artphoto.pro.