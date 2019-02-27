Tele2 и Huawei объединили усилия в развитии стандарта 5G

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и Huawei, ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных решений, заключили партнерское соглашение на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Документ определяет возможности для стратегического сотрудничества в развитии 5G-ориентированной транспортной и опорной сети.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере развития 5G подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и Чжао Лэй, президент подразделения операторского бизнеса Huawei в России. Стороны будут взаимодействовать в исследовании возможностей внедрения технологии 5G на сети Tele2, что позволит оператору подготовиться к коммерческому запуску нового стандарта. Договоренности предусматривают тестирование высокоскоростных сверхширокополосных сетей связи с использованием экспертизы Huawei.

Принимая активное участие в дискуссиях о путях развертывания 5G в России, Tele2 исследует потенциал новых сервисов, инвестирует в тестирования технологии и привлекает к этому процессу сильных партнеров. Сотрудничество с Huawei обусловлено тем, что компания является одним из лидеров технологической революции, связанной с практическим применением новейшего стандарта. Huawei уже развернула ряд сетей 5G в разных странах мира в тестовом режиме, а начало коммерческого использования технологии намечено на 2019 год.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Внедрение технологии 5G в России сопровождается активными дебатами участников рынка и поисками путей развития стандарта в России. Несмотря на нерешенные регуляторные и инфраструктурные вопросы, мы понимаем, как важно быть технологически готовыми к внедрению инновационных услуг. Tele2 уже несколько лет успешно тестирует сценарии применения 5G в разных отраслях промышленности. На этом этапе нам важно заручиться партнерством с компанией Huawei – флагманом развития технологии, который уже представил на конгрессе в Барселоне смартфон 5G. Мы уверены, что совместная работа в области применения стандарта поможет приблизить его коммерческий запуск в России».

Чжао Лэй, президент подразделения операторского бизнеса Huawei в России:

«Мы рады заключить партнерство с Tele2. Huawei помогает операторам создавать надежные сети, нацеленные в будущее, что приближает широкомасштабное внедрение 5G. Мы рады предоставить российским партнерам наш экспертный опыт и наработки, которые позволят ускорить цифровую трансформацию и приблизить наступление эпохи 5G в России и во всем мире».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.