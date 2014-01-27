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Новые таможенные правила отрезали Россию от остального мира
Крупнейшие операторы экспресс-доставки DHL, DPN, Pony Express, СПСР, TNT, FedEx и UPS прекращают доставку в Россию товаров для личного пользования. Об этом говорится в письме Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП) клиентам операторов от 20 января 2014 г.
Такое решение принято в связи с тем, что изменен и усложнен порядок оформления этих товаров, говорится в письме. "В новых условиях объемы прибывающих экспресс-грузов значительно превышают количество грузов, выпускаемых в свободное обращение. Для индустрии экспресс-доставки сервис, предоставляемый нашим клиентам, сочетает в себе, в полном соответствии с местным законодательством, скорость, качество и надежность доставки, которые являются ключевыми элементами деятельности. Новый порядок делает невозможным оказание компаниями - членами АСЭП уровня сервиса, ожидаемого нашими клиентами", - говорится в сообщении ассоциации.
Эту информацию подтверждает сайт американского консолидатора почтовых отправлений MyUS.com - FedEx прекращает прием частных посылок в Россию с 22 января, DHL - с 24 января. В сообщении консолидатора говорится, что запрет временный и связан со "строгими ограничениями на обработку почтовых отправлений с товарами для личного пользования" недавно введенными в России.
В середине декабря президент России Владимир ПУТИН в послании Федеральному собранию предложил использовать для развития инженерной инфраструктуры средства от "упорядочения интернет-торговли". Позже Минфин предложил снизить не облагаемую пошлиной сумму покупок в зарубежных онлайн-магазинах до 150 евро.
Как ранее писал "Коммерсант" со ссылкой на сообщение DHL Express, с 4 января Федеральная таможенная служба (ФТС) ужесточила требования к доставке посылок из интернет-магазинов. По данным таможенного оператора, в числе необходимых для оформления посылки документов теперь копия паспорта с регистрацией, заказ из интернет-магазина, фото заказанных, а также оригинал выписки с банковского счета с указанием интернет-магазина как получателя платежа, подлинники договора на оказание услуг по таможенному декларированию и копия банковской карты. Кроме того, объяснение потребуется, если адрес доставки товара получателю не совпадает с адресом регистрации, указанным в паспорте. В "Почте России" заявили, что порядок оформления международных почтовых отправлений на предприятии не изменился.
По действующим правилам в Россию можно беспошлинно импортировать посылки на сумму до 1000 евро и (или) весом до 31 кг в месяц. В случае превышения лимита пошлина составляет 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. В 2012 г. в Россию было импортировано, по данным ФТС, 7 млн посылок на общую сумму 2,8 млрд евро.
Зарубежные интернет-магазины также начали отказываться от доставки товаров в Россию. 25 января об этом заявили на своих сайтах крупные онлайл-ритейлеры, специализирующиеся на продаже одежды: Net-a-porter.com, Theoutnet.com (входят в швейцарскую Richemont, специализирующуюся на производстве предметов роскоши), Shopbop.com и Easdane (оба магазина принадлежат Amazon.com).
"В связи с новыми таможенными правилами оформления посылок из зарубежных интернет-магазинов мы вынуждены временно остановить доставку в Россию. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы исправить ситуацию", - говорится на Net-a-porter.com и Theoutnet.com.
"Недавно Shopbop стало известно, что наши транспортные компании в данное время не могут перевозить посылки в Россию. Высокое качество обслуживания клиентов было и остается нашим главным приоритетом. Еще рано говорить о сроках, но мы работаем в тесном взаимодействии с нашими партнерами по грузоперевозке для быстрого поиска возможных альтернативных решений", - говорится на сайте Shopbop.com, аналогичное сообщение опубликовано на Eastdane.com.
Покупка товаров в заграничных интернет-магазинах становится все более популярной. По данным Национальной ассоциации дистанционной торговли, в 2013 году россияне совершили в них 38 млн покупок на сумму 1,2 млрд долл.
Отказ интернет-магазинов доставлять товары в Россию вызван нежеланием ряда перевозчиков работать с физическими лицами, сообщает Itar-Tass.Com.
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