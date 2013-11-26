Власти усыпляют бдительность частных предпринимателей патентами

Минэкономразвития предлагает добровольно-принудительный вариант по возвращению в прозрачный для налоговых служб сектор всех бывших индивидуальных предпринимателей, давно сбежавших от фискального пресса государства. Ведомство закончило подготовку так называемого особого порядка налогообложения для самозанятых граждан или фрилансеров.

Как пишет Svpressa.ru, полный список профессий, на которые новый порядок будет распространяться, еще не создан. Но предварительно в него войдут: репетиторы, переводчики, нянечки, фотографы, все работающие на выезде, люди, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции. Потенциально это может коснуться 14 млн граждан России, не считая членов их семей.

По словам представителя министерства Алексея ШЕСТОПЕРОВА, все самозанятые россияне будут обязаны приобрести патент на работу, аналогичный тому, что покупают иностранцы для работы у частных лиц в России. Стоимость патента, выдаваемого сроком до полугода, составит 1 тыс. рублей в месяц. В эту сумму будут входить и налоги, и взносы в Пенсионный фонд России и в Фонд обязательного медицинского страхования. О каких-либо наказаниях за уклонение от покупки патента пока ничего неизвестно.

Для покупки патента, правда, есть ограничение: деятельность не должна быть связана с получением лицензии и предполагать наем других работников. То есть юридические лица его покупать не смогут. Патентообладателями смогут стать лишь физические лица, работающие на заказ.

Ранее Минэкономразвития озвучивало информацию о том, что только с начала этого года более полумиллиона индивидуальных предпринимателей официально прекратили свою деятельность. А за последние три года численность работников крупных и средних предприятий в стране уменьшилось на 4 млн человек. Данные Росстата свидетельствуют, что численность официально зарегистрированных сотрудников малых предприятий за эти годы не увеличилась, а общее количество трудоспособных граждан не уменьшилось. Вот чиновники и озаботились поиском «исчезнувших с локаторов» налоговой службы бывших предпринимателей и работников по найму. Ведь все они на что-то живут, но налогов не платят.

Как подсчитали эксперты статистического ведомства, в теневом секторе отечественной экономики сегодня занято примерно 14 млн человек, или 19% всего трудоспособного населения. Вице-премьер Ольга Голодец и вовсе придала апокалиптическое звучание этой проблеме, заявив в апреле этого года, что 38 млн россиян «непонятно чем и где заняты».

На этой волне ряд государственных работников разразился карательными предложениями по лишению таких «непонятных» жителей страны доступа к части социальных услуг, в том числе в пенсионной сфере. Ведь взносов ни в медицинскую, ни в пенсионную систему официально не работающие граждане не делают. Очевидно, надеяться на сознательность этих уходящих «во внутренний офшор» беглецов чиновники уже устали. Но на этот раз вместо экономических мер мотивации - эти предложения не были приняты в этом году правительством - избрали путь дальнейшего усиления административного гнета. От которого, собственно, и сбегают наши предприниматели.

Однако главный подвох кроется в том, что по истечении срока действия единократно покупаемого патента каждый самозанятый гражданин обязан будет оформиться в налоговых органах как индивидуальный предприниматель. Кого сможет обмануть из уже ушедших в свободное плавание «индивидуалов» этот чиновничий финт?

- Нет никакого смысла для бывших предпринимателей вновь вставать на официальный учет. Все они уже прекрасно научились жить за пределами административного пресса, - считает глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей БУНИЧ. - Фактически чиновники надеются на глупость граждан, предлагая им самостоятельно «засветиться» на налоговом учете. Ведь через полгода их обязательно вызовут в налоговую. Так что вряд ли на эту неловкую уловку много народа «купится». Наш народ уже научен внезапными повышениями взносов. Впереди маячат перспективы увеличения налогов на имущество, на недвижимость и для юрлиц, и для физлиц.

Что реально нужно было бы, так это перевести подавляющее большинство видов индивидуальной экономической деятельности на постоянную патентную систему за символическую плату. А если предприниматель покажет, что создает одно-два-три рабочих места для других граждан, то и вообще освободить его от налогов лет на пять. Госбюджет мало от этого потеряет, он и сегодня мало что в этой сфере получает.

Государству больше дало бы принятие экстренной программы помощи начинающим предпринимателям, чтобы молодежь хотела делом заниматься, зарабатывать, а не слонялась бы по улицам, не зная к какому делу себя приткнуть.

В стране реальная проблема - куда людей трудоустроить? Государство должно радоваться, что, даже если оно не получает ничего с мелких предпринимателей, они реально решают многие социальные проблемы, создавая рабочие места; кормят и себя, и детей.

- Росстат насчитывает 14 млн самозанятых. Вы согласны с этой цифрой?

- В стране насчитывается немногим более 70 млн человек экономически занятого населения. За 48 млн взносы платят работодатели. Еще 6 миллионов - официально безработные. Получается около 16 млн человек разница. В эту цифру входит примерно 3,5 млн официально зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Однако вследствие двойного учета и других огрехов статистики, я считаю, эта цифра сильно завышена. Реально таких в стране 2 миллиона человек. Половина из оставшихся 14 млн - люди, живущие с индивидуальных подсобных хозяйств. Далее, несколько миллионов военных, включая срочников. Далее, подрабатывающие пенсионеры, студенты, инвалиды (вроде обществ глухих или слепых). В эту же цифру помещаются люди, занятые на сезонных, временных и даже разовых работах. Здесь же семейные предприятия, особенно распространенные на Северном Кавказе, немногие еще оставшиеся кооперативы.

Вот что с этих лиц сможет взять государство? Объявить продразверстку или военный коммунизм по раскулачиванию подсобных хозяйств? Так такого даже при Сталине не было! С кого государство намеренно из перечисленных категорий брать налоги? За вычетом военных, которые и так полностью «прозрачны» для госорганов, все остальные - несчастные бедолаги, еле-еле сводящие концы с концами. Обкладывать налогами таких «самозанятых» - за гранью человечности. Нужны меры социальной поддержки, чтобы вовлечь этих людей в реальную экономическую активность, чтобы они могли зарабатывать сами.

- Единственная цель, которую в данном случае преследуют чиновники, - это любой ценой пополнить госбюджет, - комментирует директор Института проблем глобализации и социальных движений Борис КАГАРЛИЦКИЙ. - Частная индивидуальная трудовая деятельность сегодня фактически напоминает использовавшуюся в советские годы надомную работу. Она ведется без специальных средств производства, не использует наемный труд, то есть выполняется своими руками в собственных жилых помещениях с использованием обычных бытовых предметов. Да, она не поддается контролю государства, но государству выгодна. Ведь снимает с чиновников заботы по решению проблемы занятости. Эти люди не обращаются за пособиями по безработице либо получают их в мизерном объеме.

Но стоит их немного прижать, и многие индивидуальные предприятия закроются, пойдут за пособиями, максимальный размер пособия придется увеличить в два-три раза, чтобы на него можно было пусть и бедно, но реально жить, как это происходит в Европе.

Фактически правительство сегодня не имеет плана стратегического решения проблемы. Его кренит то в одну, то в другую сторону. И как это нередко бывает в подобных ситуациях, наиболее вероятно, что реализован будет наихудший сценарий: людей прижмут, но денег при этом казна не получит.

Эффективное решение вопроса лежит за пределами либеральной политики правительства. Государство не должно терпеть предпринимателей, оно должно создавать условия для того, чтобы эти небольшие, крохотные предприятия расцветали: обеспечить их на льготных условиях производственными площадями, информационными возможностями, средствами производства - в рамках государственных или муниципальных программ. Государству по силам предоставить это все по ценам существенно ниже рыночных. Дать льготы по налогам и аренде - но только для лиц, купивших патент. Тогда в патенте будет смысл. А так он никому не нужен. Зачем кому-то лишние хлопоты и траты?

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.