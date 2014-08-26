Бизнесу разрешать вышвыривать работников за ворота

Сократить работника малого предприятия можно будет, предупредив его об этом всего за две недели и выплатив выходное пособие в размере среднего заработка за один месяц. Также малый предприниматель может получить право не заводить трудовые книжки сотрудникам. Об этом сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на «РГ».

Сейчас Минтруд разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые существенно облегчат жизнь предпринимателям, но могут ее осложнить, как считают эксперты, их работникам.

Информация о разработке законопроекта размещена на едином портале раскрытия информации госорганами. Сам текст документа еще не готов - он должен появиться в середине сентября, но уведомление о его подготовке содержит тезисы, отражающие смысл его будущего содержания.

Речь в законопроекте будет идти о малых и средних предприятиях, численность которых не превышает 15 человек. В нем предусматривается, что, по соглашению сторон, сведения о работе на предприятии могут не вноситься в трудовую книжку работника, а если трудовой договор заключается впервые, она вообще может не оформляться работнику. В этом случае главным документом становится трудовой договор, один экземпляр которого должен быть у работника. В трудовом же договоре работодатель и должен будет сделать запись о причине и дате увольнения своего сотрудника, когда этот момент настанет.

Кроме того, законопроект предполагает разрешить малому бизнесу, помимо оснований, установленных Трудовым кодексом, определять в трудовом договоре иные основания для его прекращения, а также порядок и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций, связанных с таким увольнением.

А это значит, что уже работодатель будет диктовать удобные для себя условия. Кстати, и учебные отпуска на малых предприятиях будут даваться работникам согласно не Трудовому кодексу, а расположению работодателя. "Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка, а также иные гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования, в случаях и в порядке, установленных локальными нормативными актами, трудовым договором или ученическим договором", - говорится в документе.

Также в законопроекте предусматривается, что при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо с сокращением численности работников, увольняемому выплачивается выходное пособие не менее среднего месячного заработка. При этом требование о сохранении за работником среднего месячного заработка на период трудоустройства не устанавливается. Предупреждать человека о возможной потере работы, работодатель будет иметь право за 14 дней (сейчас по Трудовому кодексу он должен это делать за два месяца).

Плюс законопроект предоставляет работодателю право не принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. В этом случае положения и условия, которые в соответствии с Трудовым кодексом регулируются локальными нормативными актами, должны быть включены в трудовой договор.

Любопытно, что примерно эти же предложения были озвучены три года назад олигархом Михаилом Прохоровым. Тогда он выступил с предложением полностью переписать Трудовой кодекс. Его поддержали работодатели. Наиболее нашумевшим пунктом была инициатива разрешить совместительство на одном предприятии, в результате чего рабочая неделя работника по согласованию с работодателем могла составить 60 часов в неделю. Остальные пункты вызвали меньший резонанс. В частности, предлагалось пересмотреть сроки предупреждения работников о расторжении трудовых договоров, финансовые обязательства работодателей, в первую очередь представляющих малые предприятия, разрешить работодателю не оплачивать учебный отпуск работнику, особенно если человек учится не по той специальности, по которой трудится на предприятии. Кое-что из тех предложений уже реализовано: в Трудовом кодексе появилось понятие "дистанционной занятости" и прописаны ее условия - это важный пункт, который не вызвал нарекания даже у профсоюзов, в целом не согласившихся с работодателями. Малому бизнесу дана возможность заключать с работниками срочные трудовые договоры. Остальные предложения, как показало время, тоже не канули в Лету, а пролежав на полке, вновь стали "пробиваться в жизнь".

КАК ВАМ ЭТО?

Александр ШЕРШУКОВ, секретарь Федерации независимых профсоюзов:

- На 99 процентов я уверен, что эти поправки не будут приняты. А если они даже просто будут внесены в Госдуму, профсоюзы будут иметь все основания проводить публичные массовые акции протеста по всей России, потому что эти предложения уничтожают права работников и профсоюзов. Де-факто работники малых предприятий и так сейчас поставлены в неравные условия по сравнению с работниками крупных компаний, там гораздо больше нарушений трудового законодательства, при этом малый бизнес остается зоной "свободной от профсоюзов". И, вместо того чтобы ликвидировать нарушения, предлагается их узаконить. Это все равно, что отменить некоторые положения Уголовного кодекса и таким образом "снизить" количество преступлений.

Марина БЛУДЯН, член президиума "ОПОРЫ России":

- Малый бизнес, на который направлен этот законопроект, это, как правило, "сезонные" предприятия - маленькие гостиницы, ресторанчики, и, если по объективным причинам у них снижается число клиентов (например, меняется экономическая ситуация вокруг и люди начинают экономить на обедах в кафе или отдыхе в отеле), как такой предприниматель должен рассчитываться с работником? Он ведь по закону должен за два месяца предупредить работника об увольнении, платить ему зарплату, потом - выходное пособие. Квартиру продавать? У таких "малышей" нет "подушки безопасности", поэтому к ним нельзя предъявлять те же самые требования, что и к крупному бизнесу. Многие из них ему просто не по карману. Между тем, эти люди, которые работают сами, создают рабочие места, кормят нас с вами, обувают и одевают, двигают экономику.

Александр САФОНОВ, проректор Академии труда и социальных отношений:

- Существует конституционное право граждан, и оно подтверждено Трудовым кодексом, на равную защиту. И довольно странно, что для работников малого бизнеса предлагается сделать какие-то "эксклюзивные" правила. У него и так есть большие преференции с точки зрения использования срочных трудовых договоров. И в этом контексте он имеет возможность достаточно гибко использовать рабочую силу. Что касается трудовых книжек, их нужно или отменять совсем, или оставлять для всех. Иначе выйдет неразбериха. Если законопроект пройдет, крупный бизнес будет тоже претендовать на послабления.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.